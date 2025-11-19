    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    909 Aufrufe 909 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold im Plus +0,58 % binnen 24h

    Gold zeigt Stärke: +0,58 % höher bei 4.091,21 USD.

    Goldpreis - Gold im Plus +0,58 % binnen 24h
    Foto:
    Gold steigt moderat um +0,58 % auf 4.091,21USD. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,22 %
    1 Monat -3,99 %
    3 Monate +22,69 %
    1 Jahr +56,09 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.620,98USD. Heute, bei 4.091,21USD, wäre daraus ein Vermögen von 7.804,73USD geworden – ein Plus von +56,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%. Anleger schätzen Gold als stabilen Hafen in unsicheren Märkten, während die Nachfrage durch steigende Goldkäufe von Zentralbanken, insbesondere in China, unterstützt wird. Zudem wächst das Interesse an Goldminenaktien, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +1,13 %
    -0,22 %
    -3,99 %
    +22,69 %
    +56,09 %
    +135,77 %
    +119,49 %
    +280,12 %
    +930,95 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Gold im Plus +0,58 % binnen 24h Gold zeigt Stärke: +0,58 % höher bei 4.091,21 USD.