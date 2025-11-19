Verkaufssignal schlägt mit voller Wucht ein

Nach dem Bruch der mehrjährigen Unterstützung bei 3.535 Punkten Anfang November kam es beim Technologieindex TecDAX zu einem mittelfristigen Verkaufssignal, was sich zuvor bereits durch die Auflösung einer bärischen Flagge angedeutet hatte. Im Endeffekt fielen die Notierungen bis Dienstag dieser Woche auf 3.407 Punkte und damit ganz in die Nähe eines ersten größeren Kursziels, bestehend aus dem EMA 200 zurück. Dadurch wurde aber das aus dem zuvor ausgebildeten Topping-Muster resultierende Korrekturpotenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft, rechnerisch sind weitere Abschläge auf 3.250 Punkte beim TecDAX stark anzunehmen. Kurzzeitig könnte es aber im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts zu einer Erholung zurück auf 3.506 Punkte kommen, was einen neuerlichen Short-Einstieg ermöglichen würde.

1. Short-Position um 3.495 Punkten anvisieren , Stopp über 3.540 Punkten platzieren. Kursziel 3.250 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY66MT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,22 - 3,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.114,26 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.114,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.416,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,05 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU40XA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,84 - 3,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.708,35 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.708,35 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.416,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.250 Punkte Hebel: 11,26 Kurschance: + 45 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

