DAX setzt Abverkauf fort

Nicht nur eine kurzfristige Liquiditätsklemme in den USA, sondern auch ausgepreiste Zinssenkungserwartungen im Dezember haben sichtlich auf die Stimmung der Anleger gedrückt und die wichtigsten Hauptindizes deutlich in die Verlustzone geschickt. Der DAX konnte sich dem Abwärtsdruck ebenfalls nicht entziehen und fiel auf sein erstes Kursziel, bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt bei 23.137 Punkten intraday zurück. Am Ende des Tages blieb eine Morning-Star-Kerze übrig, die gewisses Gegenpotenzial bei Marktteilnehmern signalisiert. Kurzfristig könnte über dem Niveau von 23.301 Punkten ein Rücklauf zurück auf 23.476 Zähler starten, im Anschluss aber dürfte noch einmal der Bereich von 23.000 Punkten interessant für Bären werden. Zweifelsfrei sollten short-positionierte Anleger nun einen Teil der Gewinne sichern oder aber ihre Stopps merklich nachziehen. Neuerliche Handelsansätze mit größerem Potenzial werden sich erst in den kommenden Stunden ergeben. Ein mögliches Kaufniveau auf kurzfristiger Basis stellt der Bereich von rund 23.000 Zählern dar. Mit sichtlich erhöhter Volatilität sollte ohne Frage am Freitag gerechnet werden, wenn der kleine November-Verfallstag abgehalten wird.

DAX bei 23.173 Punkten

VDAX sprunghaft angestiegen

Nach Shutdown-Ende sorge im US-Techsektor RSI: um 28 fallend, (bärisch) - Sell Stochastik: 97 (überverkauft) MACD: -214 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 12 auf "Extreme Fear" und weiter fallend! Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein! Anlaufmarken nach oben bei 23.358 / 23.476 / 23.675 und 24.000 Punkten, nach unten bei 23.137 / 23.000 / 22.764 und 22.607 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden! VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (17. November 2025): Bei 20,49% (ansteigend) (Vortag: 19,14%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) _____________________________________________________________________ Turbo SHORT-Schein : DU5FZE - Abgeschlossen! Einstieg Stop-Sell-Order : 23.476 Punkte Kursziel : 23.137 Punkte Stopp : 23.602 Punkte Renditechance : 40 Prozent Take Profit: 14,04 Euro im Schein Zeithorizont : 3 - 5 Tage _____________________________________________________________________ Weitere Ideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23,476 Punkte - vorbereiten! 2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7SU6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,42 - 9,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.362,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.362,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.173,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5GU3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,71 - 9,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.237,08 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.237,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.173,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,96 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.