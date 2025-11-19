Weiter 1.000 Punkte Korrekturpotenzial

Am Dienstag gab es in der Tageskerze beim Dow Jones Index erste vorsichtige Bremsspuren, dennoch wurde auf Tagesbasis der 50-Tage-Durchschnitt bei 46.588 Punkten nachhaltig unterschritten. Dennoch könnte in den nächsten Stunden eine kurzzeitige Aufwärtsbewegung genau in diesem Bereich starten, darüber bis maximal 46.982 Punkte, bevor im Anschluss die dritte und finale Verkaufswelle auf die Vorgängerhochs aus 2024/2025 bei 45.050 Punkten erfolgt. Genau dieses Szenario ließe sich über eine entsprechende Short-Positionierung in den genannten Bereichen bestens nachvollziehen. Überraschend käme dagegen ein nachhaltiger Kurssprung über 47.335 Punkte, eine derartige Entwicklung würde Kursgewinne auf 48.037 Punkte und das bisherige Rekordhoch bei 48.418 Punkten ermöglichen. Egal was nun der Auslöser für den jüngsten Abverkauf war, besticht die Charttechnik durch ihre präzise Ansage eines Abverkaufs beim Dow Jones Index exakt am 138,2 % Fibonacci-Retracement.

1. Short-Position unter 45.903 Punkten eröffnen , Stopp über 46.301 Punkten platzieren. Kursziel 45.050 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU20XK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,40 - 9,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45.092,94 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 45.092,94 Punkte akt. Kurs Basiswert: 46.299,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 42,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5KHJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,91 - 8,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47.275,00 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 47.275,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 46.299,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 45.050 Punkte Hebel: 45,55 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

