    Die Plug-Power-Aktie bricht um 21 Prozent ein

    Plug Power rutscht nach der einer neuen Platzierung von Wandelanleihen zweistellig ab. Anleger zweifeln an Finanzierungsstrategie des Unternehmens.

    • Plug Power-Aktie fällt um 21% nach Anleihe-Platzierung.
    • 375 Millionen USD Wandelanleihen mit 6,75% Kupon.
    • Finanzielle Schwäche bleibt Risiko trotz Marktchancen.
    Foto: Dall-E

    Die Plug Power-Aktie brach am Dienstag nachbörslich um 21 Prozent auf 1,69 US-Dollar ein, nachdem das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalmaßnahme angekündigt hatte. Der Brennstoffzellen- und Wasserstoffspezialist will 375 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2033 platzieren.

    Große Emission mit hoher Verzinsung

    Das Unternehmen bestätigte, dass die neuen Notes mit einem Kupon von 6,75 Prozent ausgestattet sind und zu 95 Prozent ihres Nennwertes ausgegeben werden. Die Privatplatzierung richtet sich an qualifizierte institutionelle Investoren. Zusätzlich haben die Erstzeichner eine 13-tägige Option, weitere Anleihen im Umfang von 56,25 Millionen US-Dollar zu erwerben.

    Der Abschluss der Transaktion ist für den 21. November 2025 geplant. Plug Power rechnet dabei mit Nettoerlösen von rund 347,2 Millionen US-Dollar – oder bis zu 399,4 Millionen US-Dollar, falls die Option vollständig gezogen wird.

    Einsatz der Mittel: Schuldenabbau als Priorität

    Ein Großteil der Mittel soll zur Entschuldung verwendet werden. Laut Plug Power fließen etwa 245 bis 246 Millionen US-Dollar in die vollständige Rückzahlung ausstehender, hochverzinslicher, besicherter Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 15 Prozent, einschließlich aufgelaufener Zinsen und Gebühren.

    Darüber hinaus plant das Unternehmen, verbleibende Liquidität für den Rückkauf älterer 7-Prozent-Convertible-Notes mit Fälligkeit 2026 zu nutzen. Überschüssige Mittel sollen dem Betriebskapital und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

    Die neu ausgegebenen Anleihen sind unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten – ranggleich zu bestehenden Schuldtiteln wie den Notes von 2026, aber faktisch nachrangig gegenüber besicherten Verbindlichkeiten.

     

    Finanzielle Schwäche bleibt zentrales Risiko

    Die Kapitalmaßnahme kommt in einer Phase, in der Plug Power ohnehin unter intensiver Beobachtung steht. Die jüngsten Quartalszahlen hatten deutlich unter den Erwartungen gelegen. Trotz eines wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff rutscht das Unternehmen weiter tief in die roten Zahlen.

    Plug Power bleibt auf Kapitalzuflüsse angewiesen, um operative Ausgaben und Investitionen zu finanzieren. Zwar verweist das Management auf Fortschritte beim Senken des Cashburns und auf Wachstum im Elektrolyseurgeschäft. Doch die Signale reichen nicht aus, um Sorgen über die langfristige Finanzierung zu zerstreuen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,25 % und einem Kurs von 1,514EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
