Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit für eine optimierte Energieinfrastruktur in Rechenzentren des KI- und Cloud-Zeitalters

BANGKOK, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit.

Victor Cheng, CEO von Delta Electronics (Thailand), erklärt hierzu: „Der rasant wachsende KI-Boom erfordert eine dynamische Zusammenarbeit mit starken Partnern – ein zentrales Element von Deltas langfristiger Strategie. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung in Thailand unterstreicht die strategische Bedeutung unserer globalen Fertigungs- und Integrationskapazitäten. Durch die Aktivierung unserer Integrationsstandorte in APAC und EMEA bringen wir eine transformative Lösung auf den Markt: eine vorgefertigte, modulare Plattform, die schnelle, lokal abgestimmte Lieferung, höhere Projektplanbarkeit und eine deutlich beschleunigte Markteinführung neuer Kapazitäten ermöglicht."

„Unsere Partnerschaft mit Delta stellt einen wichtigen Meilenstein für den Rechenzentrumsbau in den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten dar", betont Stephan May, CEO Electrification & Automation bei Siemens Smart Infrastructure. „Indem wir die elektrische Energieverteilung und Ingenieurservices von Siemens mit den hocheffizienten USV-, Batterie- und Kühllösungen von Delta kombinieren, bieten wir gemeinsam eine vorgefertigte, flexibel anpassbare Lösung, die die Markteinführungszeit um bis zu 50 Prozent verkürzen kann. Dieser Ansatz reduziert nicht nur das Baurisiko durch höhere Planbarkeit, sondern verbessert auch die Energieeffizienz und unterstützt die langfristigen Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden."

Jimmy Yiin, Executive Vice President Global Business Operations, Delta Electronics, Inc., ergänzt:

„Deltas Engagement für Energieeffizienz ist ein grundlegender Bestandteil dieser Vereinbarung. Unsere Expertise in Energiesystemen vom Netz bis zum Chip ermöglicht es uns, die Architektur näher an der kritischen Last auszurichten. Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen – kurz USV – Batteriesysteme und fortschrittlichen Thermomanagement-Technologien sind speziell für die hohen Leistungsdichten des KI-Zeitalters ausgelegt. Die Zusammenarbeit mit Siemens ermöglicht uns, die Reichweite unserer fortschrittlichen, energiesparenden Lösungen über eine einzige, global unterstützte Lieferkette in EMEA und APAC schnell auszuweiten."