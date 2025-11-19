PFISTERER Holding: Wachstum 2025 mit steigenden Ergebnissen & Aufträgen!
PFISTERER beeindruckt mit einem dynamischen Wachstumskurs: In den ersten neun Monaten 2025 kletterten Aufträge und Umsatz in schwindelerregende Höhen, während das EBITDA überproportional zulegte.
- PFISTERER hat in den ersten neun Monaten 2025 den Auftragseingang um 33,6 % auf 431,3 Mio. € und den Auftragsbestand um 46,0 % auf 338,7 Mio. € gesteigert.
- Der Umsatz stieg um 14,5 % auf 326,6 Mio. €, während das bereinigte EBITDA überproportional um 27,7 % auf 61,0 Mio. € wuchs.
- Das Periodenergebnis verbesserte sich um 67,2 % auf 35,2 Mio. €.
- Im dritten Quartal 2025 verzeichnete PFISTERER ein Umsatzplus von 25,5 % auf 113,1 Mio. € und ein Anstieg des bereinigten EBITDA um 67,0 % auf 21,5 Mio. €.
- Das Eigenkapital erhöhte sich bis Ende September auf 185,4 Mio. €, die Eigenkapitalquote auf 53,1 %, unterstützt durch den Börsengang im Mai 2025.
- PFISTERER erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin stark steigende Umsätze und Auftragseingänge, mit dem Ziel, die bereinigte EBITDA-Marge in den hohen Zehnerprozentbereichen zu entwickeln.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Pfisterer Holding ist am 19.11.2025.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,59 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 73,50EUR das entspricht einem Plus von +0,20 % seit der Veröffentlichung.
+0,97 %
+6,15 %
+1,97 %
+21,64 %
+191,60 %
