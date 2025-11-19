    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 68,85EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Cristian Nedelcu
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 58
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00, was einem Rückgang von -7,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber …