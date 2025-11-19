UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses./ag/gl
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 68,85EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
