RBC stuft ENEL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel vor allem aus Bewertungsgründen von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 7,80 auf 8,00 Euro angehoben. Schwer lasteten auf dem italienischen Versorger regulatorische Unsicherheiten am Heimatmarkt und Brasilien. Die mögliche Erhöhung der regulatorischen Vermögensbasis (RAB) könnte um eine Milliarde Euro unter den Markterwartungen für die Verlängerung der italienischen Konzession liegen, schrieb Fernando Garcia in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Zudem sieht der Analyst erhebliche Verlängerungsrisiken für die Konzession in Sao Paulo. Er senkte auch sein Anlageurteil für die spanische Tochter Endesa auf "Underperform", da er deren hohe Margen als nicht nachhaltig erachtet und die Bewertung der Aktie für mehr als ausgereizt hält./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 8,961EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Fernando Garcia

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 7,8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



