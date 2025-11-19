RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der bankeigenen weltweiten Investorenkonferenz zur Tech- und Internet- sowie Medien- und Telekombranche (Global TIMT) mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er habe nun ein besseres Verständnis für die breit angelegten Nachfragetrends, die Partnerschaft mit OpenAI, die Flexibilität der Unternehmensarchitektur und die Investitionsentwicklung gewonnen, schrieb Rishi Jaluria am Dienstagabend./rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 425,9EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 640,00 $ , was eine Steigerung von +29,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer