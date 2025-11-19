    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der bankeigenen weltweiten Investorenkonferenz zur Tech- und Internet- sowie Medien- und Telekombranche (Global TIMT) mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er habe nun ein besseres Verständnis für die breit angelegten Nachfragetrends, die Partnerschaft mit OpenAI, die Flexibilität der Unternehmensarchitektur und die Investitionsentwicklung gewonnen, schrieb Rishi Jaluria am Dienstagabend./rob/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 425,9EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Rishi Jaluria
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 640
    Kursziel alt: 640
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


