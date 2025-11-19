Kirkstone Metals informiert über Fortschritte des Unternehmens

18. November 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, über die Fortschritte des Unternehmens zu berichten und die wichtigsten Initiativen hervorzuheben, die derzeit im Rahmen der strategischen Wachstums- und Explorationsziele des Unternehmens durchgeführt werden.

Explorationsplanung für das Uranprojekt Key Lake Road läuft

Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und der Ausübung der Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Uranprojekt Key Lake Road (KLR) im Norden von Saskatchewan hat Kirkstone mit der Ausarbeitung seines ersten Explorationsprogramms für das Konzessionsgebiet begonnen.

Das bevorstehende Arbeitsprogramm baut auf der umfangreichen historischen Datenerfassung auf, die während der Due-Diligence-Phase durchgeführt wurde, und konzentriert sich auf die Verfeinerung der Bohrziele in den primären strukturellen Korridoren des Projekts. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Feldarbeiten Anfang 2026 beginnen werden, vorbehaltlich der Genehmigungen und der saisonalen Zugänglichkeit.

Clive Massey, President und CEO, kommentierte:

„Seit dem Erwerb einer Option auf das Projekt Key Lake Road konzentriert sich unser technisches Team auf die Entwicklung eines disziplinierten, datengestützten Explorationsprogramms, das darauf abzielt, das volle Potenzial des Konzessionsgebietes zu erschließen. Wir sind der Ansicht, dass Kirkstone mit diesem Projekt am erstarkenden Uranmarkt teilnehmen und eine bedeutende Rolle beim langfristigen Übergang zu sauberer Energie spielen kann.“

Das Projekt KLR, das sich ca. 90 Kilometer südlich der Mine und Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco befindet, liegt im Bereich der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ), einem ertragreichen strukturellen Korridor, in dem einige der weltweit höchstgradigen Uranlagerstätten wie Key Lake, Cigar Lake und McArthur River lagern.

Prüfung einer möglichen Zweitnotierung in Asien

Parallel zur Explorationsplanung bestätigt Kirkstone, dass das Management eine mögliche Zweitnotierung an einer Börse in Asien prüft und erste Gespräche mit potenziellen Listing-Sponsoren und Beratern geführt werden. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Hong Kong Stock Exchange (HKEX) und die Tokyo Stock Exchange (TSE) als mögliche Handelsplätze.