JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 55,93EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58,50

Kursziel alt: 58,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



