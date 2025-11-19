    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 55,93EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58,50
    Kursziel alt: 58,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,50, was eine Steigerung von +5,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf …