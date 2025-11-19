ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Ottobock mit 'Buy' - Ziel 84 Euro
- Jefferies bewertet Ottobock mit "Buy" bei 84 Euro.
- Ottobock führt global im Bionik-Bereich, starkes Wachstum.
- Profitabilität steigt, Bewertungsprämie zu Embla Medical.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 72,85 auf Tradegate (19. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Ottobock Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +0,14 %/+16,37 % bedeutet.
