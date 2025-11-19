Bayer
Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen
- Bayer erhält EU-Zulassung für Lynkuet gegen Hitzewallungen.
- Medikament bereits in mehreren Ländern zugelassen.
- Lynkuet soll langfristig über 1 Milliarde Umsatz bringen.
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann sein Menopausen-Medikament Lynkuet nun auch in der EU verkaufen. Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder durch eine Hormontherapie im Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.
Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.
Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen./mis/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (19. November 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,61 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -15,08 %/+10,76 % bedeutet.
