    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer erhält EU-Zulassung für Lynkuet gegen Hitzewallungen.
    • Medikament bereits in mehreren Ländern zugelassen.
    • Lynkuet soll langfristig über 1 Milliarde Umsatz bringen.
    Bayer - Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann sein Menopausen-Medikament Lynkuet nun auch in der EU verkaufen. Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder durch eine Hormontherapie im Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.

    Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,43€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,80€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen./mis/tav

    Bayer

    -1,11 %
    -0,60 %
    +1,15 %
    -2,08 %
    +34,52 %
    -49,42 %
    -42,31 %
    -77,86 %
    +89,80 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (19. November 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,61 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -15,08 %/+10,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um Gaps, Chartmuster, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie um Vergleiche mit Merck KGaA. Die Diskussion umfasst kurzfristige Kursziele, mögliche Trendfortsetzungen und fundamentale Faktoren wie Analystenbewertungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bayer Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen Bayer kann sein Menopausen-Medikament Lynkuet nun auch in der EU verkaufen. Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind …