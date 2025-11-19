    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Partnerschaft für Datenmacht

    Mega-Deal für KI: Bringt diese Allianz das nächste Tech-Beben?

    Palantir und PwC vertiefen ihre Partnerschaft mit einem mehrjährigen Millioneninvestment und treiben gemeinsam die KI-Transformation in Großbritannien voran.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir und PwC investieren Millionen in KI-Partnerschaft.
    • Ziel: Daten- und KI-Lösungen für Wirtschaft und Staat.
    • Erfolge in Finanzsektor, Gesundheitsversorgung und mehr.
    Partnerschaft für Datenmacht - Mega-Deal für KI: Bringt diese Allianz das nächste Tech-Beben?
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    PwC und Palantir vertiefen ihre strategische Partnerschaft und unterlegen sie mit einem mehrjährigen Millioneninvestment von PwC. Beide Unternehmen wollen als bevorzugte Partner in Großbritannien enger zusammenarbeiten, um anspruchsvolle Daten- und KI-Lösungen für Wirtschaft und Staat zu entwickeln. Die Allianz zählt zu den bedeutendsten Dienstleistungsbeziehungen von Palantir und basiert laut beiden Unternehmen auf Vertrauen, Innovationskraft und hoher Umsetzungs­geschwindigkeit.

    Erfolge als Basis für den Ausbau

    Die neue Vereinbarung knüpft an die Kooperation aus dem Jahr 2023 an. Damals verbanden PwC und Palantir branchenspezifisches Know-how mit Palantirs Plattformen Foundry und Artificial Intelligence Platform, um Unternehmen schneller durch digitale Transformation zu führen. Seitdem lieferten gemeinsame Projekte spürbare Ergebnisse, unter anderem im Finanzsektor, in der Gesundheitsversorgung, im Energiemanagement, in der Industrie und in Behörden. Besonders sichtbar wurde der Erfolg bei der Entwicklung der NHS Federated Data Platform, die Datenstrukturen des Gesundheitsdienstes modernisiert und die Patientenversorgung effizienter gestaltet.

    "Technologie ist die Architektur der Stabilität"

    Marco Amitrano, Senior Partner bei PwC UK, betont den strategischen Schritt:

    "Diese bedeutende Investition spiegelt unser Vertrauen in die Skalierung der KI-gesteuerten Transformation wider, um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltige Wirkung zu erzielen."

    Palantir sei zu einem "vertrauenswürdigen und geschätzten Technologiepartner" geworden. Er sieht Technologie zunehmend als "Architektur der Stabilität", die es Unternehmen ermögliche, Unsicherheit zu meistern, ihre Stabilität zu erhöhen und ihr Wachstum entschlossen voranzutreiben. PwC wolle durch starke Technologieteams neue Chancen in Datenwissenschaft, Technik und Implementierung schaffen.

    Louis Mosley, Executive Vice President für Großbritannien und Europa bei Palantir, hebt den gemeinsamen Kurs hervor:

    "Dieses nächste Kapitel unserer strategischen Partnerschaft verbindet die leistungsstarke, bewährte KI-Technologie von Palantir mit der Expertise von PwC in den Bereichen Strategie, Umsetzung und digitale Transformation."

    Trotz größerer Auswahl im Beratungsmarkt sei die Entscheidung, PwC als bevorzugten Partner zu wählen, "eine einfache". Ausschlaggebend seien gemeinsame Werte, eine enge Zusammenarbeit und ein belastbarer Leistungsausweis in öffentlichen und privaten Projekten.

    Globale Schlagkraft

    PwC bringt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 364.000 Mitarbeitenden in 136 Ländern ein. Der Ausbau der Allianz soll dieses Potenzial mit Palantirs KI-Plattformen verbinden und damit Unternehmen helfen, Komplexität in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Saskia Reh
