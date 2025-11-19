Xiaomi - Aktie bricht ein -8,54 % - 19.11.2025

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -8,54 % auf 4,2805€ gefallen. Das sind -0,3995 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -26,78 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -12,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine positive Entwicklung von +0,70 % erlebt.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,57 % 1 Monat -18,07 % 3 Monate -26,78 % 1 Jahr +25,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Xiaomi-Aktie, die aktuell bei etwa 3,00 € liegt. Nutzer äußern sich sowohl optimistisch über mögliche Kursgewinne als auch pessimistisch über einen weiteren Rückgang. Es wird auf die Diskrepanz zwischen positiven Unternehmenszahlen und der negativen Marktreaktion hingewiesen, während unterschiedliche Kursziele von 2,40 € bis 20 € geäußert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,49 Mrd. € wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.