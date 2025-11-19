POET Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von +3,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,8300€, mit einem Plus von +3,51 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -10,08 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -18,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in POET Technologies eine negative Entwicklung von -35,00 % erlebt.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,40 % 1 Monat -39,13 % 3 Monate -10,08 % 1 Jahr +11,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der POET Technologies Aktie, die zuletzt bei etwa 4,36 USD lag. Während einige Nutzer Bedenken über den Verkaufsdruck äußern und einen Rückgang unter 4 USD prognostizieren, betonen andere die positiven fundamentalen Aspekte des Unternehmens, wie die hohe Liquidität und bevorstehende Produktionsaufträge, die langfristig den Kurs unterstützen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 125 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 478,93 Mio. € wert.

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.