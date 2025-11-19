Deutz Aktie gut behauptet +2,98 % - 19.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,98 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,7750€, mit einem Plus von +2,98 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der Kurs der Deutz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,10 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um +0,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutz einen Anstieg von +92,50 %.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,19 % 1 Monat -12,51 % 3 Monate -14,10 % 1 Jahr +93,84 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben …

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.