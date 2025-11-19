    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Deutz Aktie gut behauptet +2,98 % - 19.11.2025

    Am 19.11.2025 ist die Deutz Aktie, bisher, um +2,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Foto: DEUTZ AG

    Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

    Deutz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,98 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,7750, mit einem Plus von +2,98 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Deutz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,10 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um +0,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutz einen Anstieg von +92,50 %.

    Deutz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,19 %
    1 Monat -12,51 %
    3 Monate -14,10 %
    1 Jahr +93,84 %

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

    Dax bleibt im Abwärtsstrudel vor Nvidia-Zahlen


    Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia könnte die Talfahrt des Dax am Mittwoch noch ein Stück weiter gehen. Anleger bleiben defensiv vor den Signalen, die der Chipkonzern nach US-Börsenschluss zum Boomthema Künstliche …

    Berenberg startet Deutz mit 'Buy' - Ziel 10 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben …

    BERENBERG stuft DEUTZ AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am …

    Deutz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    +1,99 %
    +0,19 %
    -12,51 %
    -14,10 %
    +93,84 %
    +75,36 %
    +47,17 %
    +135,01 %
    -58,40 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
