    Fraport Aktie heute im Minus - 19.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Fraport Aktie bisher Verluste von -3,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fraport Aktie.

    Foto: Silas Stein - dpa

    Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

    Fraport aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fraport Aktie. Mit einer Performance von -3,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Fraport Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,30 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Fraport Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,69 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um -11,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fraport auf +16,84 %.

    Fraport Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,86 %
    1 Monat -9,93 %
    3 Monate -11,69 %
    1 Jahr +36,60 %

    Informationen zur Fraport Aktie

    Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,34 Mrd. € wert.

    Dax bleibt im Abwärtsstrudel vor Nvidia-Zahlen


    Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia könnte die Talfahrt des Dax am Mittwoch noch ein Stück weiter gehen. Anleger bleiben defensiv vor den Signalen, die der Chipkonzern nach US-Börsenschluss zum Boomthema Künstliche …

    UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber …

    Fraport Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fraport

    -1,62 %
    -11,86 %
    -9,93 %
    -11,69 %
    +36,60 %
    +59,21 %
    +46,55 %
    +16,32 %
    +212,50 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
