UBS senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel hoch auf 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 68,80 auf Tradegate (19. November 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -11,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+32,86 % bedeutet.