ANALYSE-FLASH
UBS senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel hoch auf 65 Euro
- UBS hebt Kursziel für Fraport auf 65 Euro an.
- Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft.
- Skepsis über Barmittelzufluss 2026/27 wächst.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 68,80 auf Tradegate (19. November 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -11,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+32,86 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 65 Euro
