    Hypoport gefragt - Aktienrückkäufe liefern Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport-Aktien erholen sich um 3,8 Prozent.
    • Rückkäufe von Aktien bis zu 10 Millionen Euro geplant.
    • Marktkapitalisierung bei etwa 755 Millionen Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel zu einem Erholungsversuch angesetzt. Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, ging es im auf der Plattform Tradegate um 3,8 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wurden dort wieder etwa 108 Euro gezahlt.

    Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei./tih/mis

    HYPOPORT

    +6,26 %
    -7,67 %
    -28,78 %
    -30,78 %
    -48,18 %
    -5,00 %
    -74,76 %
    +48,49 %
    +574,85 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 108,4 auf Tradegate (19. November 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 797,17 Mio..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +73,31 %/+175,56 % bedeutet.




