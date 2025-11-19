AKTIE IM FOKUS
Hypoport gefragt - Aktienrückkäufe liefern Rückenwind
- Hypoport-Aktien erholen sich um 3,8 Prozent.
- Rückkäufe von Aktien bis zu 10 Millionen Euro geplant.
- Marktkapitalisierung bei etwa 755 Millionen Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel zu einem Erholungsversuch angesetzt. Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, ging es im auf der Plattform Tradegate um 3,8 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wurden dort wieder etwa 108 Euro gezahlt.
Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 108,4 auf Tradegate (19. November 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -7,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,78 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 797,17 Mio..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +73,31 %/+175,56 % bedeutet.
Was ich nicht so ganz verstehe, wieso ist der Umsatz mittlerweile so viel Höher als Vor-Zinsanstieg (glaube man hat hier auch was gekauft oder) und das Ergebnis dennoch niedriger. Es war ja immer die Hoffnung, dass man hier so super skaliert und wenn der Umsatz dann steigt man kaum Kosten hat und sich nach dem Zinsanstieg auf eine gesunde Kostenbasis gestellt hat. Diese Fantasie ist aber bisher nicht aufgegangen.
Kann jemand erklären wieso dies nicht passiert ist?
Tja, der Markt will wohl zweistellige Kurse sehen. Die Baisse nährt die Baisse. Dürfte schwer sein, das Ding hier zu drehen.
Ach, das Ariva-Forum – ein Ort, an dem Emotionen offenbar stärker steigen als die Gewinne pro Aktie.
Natürlich ist ein KGV von 50+ auf heutiger Basis sportlich, aber wenn Hypoport die prognostizierten Gewinne erreicht, relativiert sich das Bild schnell.
Zwischen Sektenjubel und Weltuntergang findet man leider selten sachliche Zwischentöne – dabei wäre genau das spannend.