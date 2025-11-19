ROUNDUP
Zu alt für Social Media? EU-Abgeordnete für offene Debatte
- Altersgrenzen für Social Media werden diskutiert.
- Medienkompetenz älterer Menschen ist ebenfalls wichtig.
- Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum priorisieren.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Soziale Netzwerke erst ab 16? In Deutschland und anderen Ländern wird derzeit viel über Altersgrenzen für Social Media gesprochen, doch wie sieht es mit der Medienkompetenz älterer Menschen aus?
Im Europaparlament gibt es Offenheit für das Thema: "Wenn wir über eine Altersgrenze in eine Richtung sprechen, warum dann nicht auch in die andere Richtung", sagte die Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses im Europaparlament, Nela Riehl (Volt), im Interview Nachrichtenagentur-Netzwerk European Newsroom (ENR).
"Ich denke, wir sollten darüber nachdenken. Das heißt nicht, dass ich dafür bin - ganz sicher nicht." Sie betonte, dass auch ältere Generationen beispielsweise auf Facebook Desinformation ausgesetzt seien.
In Medienkompetenz zu investieren bedeute nicht, sich nur auf junge Menschen zu konzentrieren. Dies sei etwas, das in Bezug auf die gesamte Gesellschaft berücksichtigt werden müsse.
Social-Media-Verbot für Kinder
Derzeit wird auch auf EU-Ebene viel über Altersgrenzen für soziale Netzwerke diskutiert. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sprechen sich für Altersgrenzen auf Plattformen wie Tiktok und Facebook aus. Es sei wichtig, Minderjährige im digitalen Raum zu schützen.
Eine Altersobergrenze war in Deutschland jüngst auch durch den Influencer Levi Penell in die Schlagzeilen geraten. Er hatte in der Sendung "Hart aber fair" auf die Frage, ob man soziale Medien bis zu einem gewissen Alter verbieten solle, gesagt, dass Gefahren nicht nur für Jugendliche gelten. Auch ältere Leute fielen oft auf KI-Videos herein./mjm/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 515 auf Tradegate (19. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5750. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +54,23 %/+83,15 % bedeutet.
Meta ist in den letzten 3 Wochen nun genau auf 786er Fibonacci bei 600 Dollar gelaufen. Vorbörslich stehen wir gerade bei 598 Dollar. Damit könnte sich der aktuelle korrektive Trend bestätigen. Sollten die 600 Dollar nun nachhaltig unterschritten werden, wäre die nächste Unterstützung beim 618er Fibonacci zu finden, im Bereich der 490 Dollar. Hier beginnt auch die von mir erwartete Zielzone ab wann wir in den Musterdepots erste Positionen eröffnen werden.