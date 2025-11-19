NETMARBLES BRUTALES DARK-FANTASY-MMORPG „RAVEN2" FÜHRT ZUR FEIER SEINES EINMONATIGEN JUBILÄUMS DIE NEUE KLASSE „GUNSLINGER" EIN

Ab heute steht Spielern die neue Klasse „ Gunslinger " (Revolverheld) zur Verfügung. Der Revolverheld ist bekannt für seine blitzschnellen Bewegungen und seine elegante Kampfmechanik und ist ein stilvoller Fernkampf-DPS, der sowohl Revolver als auch Schrotflinten einsetzt.

SEOUL, Südkorea, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein renommierter Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat ein neues Update für sein brutales Dark-Fantasy-MMORPG Raven2 veröffentlicht, das eine brandneue Klasse und mehrere Events einführt.

Um die Einführung der Revolverhelden-Klasse zu feiern, veranstaltet Raven2 eine Reihe von Events. Spieler können ihre Klasse gegen Gold gegen eine andere Klasse tauschen, wobei ihre bisherigen Fortschritte erhalten bleiben. Außerdem wird allen Spieler, die sich im Spiel anmelden, die „Gunslinger Growth Support Chest" angeboten, die wertvolle Gegenstände wie eine [Wanderer of the Wilderness] Holy Garment (1) Summon Scroll und eine Hell's Uncommon Heavenstone Selection Chest enthält.

Darüber hinaus finden bis zum 17. Dezember die Events „Gunslinger Update Special Check-In" und „Gunslinger Update Special Mission" statt:

Gunslinger Update Special Check-In: Loggen Sie sich während des Event-Zeitraums ins Spiel ein, um großzügige Belohnungen zu erhalten, darunter eine Special Relic Summon Chest am ersten Tag und Golden Bullets am siebten Tag. Golden Bullets können gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden.

Gunslinger Update Special Mission: Erfüllen Sie während des Spiels bestimmte Aufgaben und verdienen Sie sich bis zu 100 Beschwörungsmöglichkeiten.

Eine offizielle Fortsetzung von Raven (EvilBane: The Iron King), Raven2 ist ein Blockbuster-MMORPG, das in einem dunklen Fantasy-Reich spielt, das mit unvergleichlicher Grafik neu interpretiert wurde. Als Mitglied des Spezialkorps begeben sich die Spieler auf eine Reise, um auf königlichen Befehl hin gefährliche und bizarre Vorfälle zu untersuchen und sich in einen groß angelegten, grausamen Krieg zu stürzen.



Für weitere Informationen über Raven2, bleiben Sie auf dem offiziellen Forum , dem YouTube-Kanal und dem Facebook -Kanal des Spiels auf dem Laufenden. Spieler können auch die offizielle Website besuchen, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.

