    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsXtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

    Deutsche Börse-News

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor (ETF Marktbericht)

    Für Sie zusammengefasst
    • Sorgen um KI-Blase führen zu Verkäufen von Tech-ETFs.
    • Banken, Rüstungsaktien und Edelmetalle stark gefragt.
    • Anleihen-ETFs verzeichnen Abflüsse, Edelmetalle Käufe.

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die größer werdenden Sorgen vor dem Platzen einer möglichen "KI-Blase" führen zu Verkäufen von High-Tech-Indexfonds. Ansonsten ist von einer großen Verkaufswelle noch wenig zu spüren. Vor allem Banken, Rüstungsaktien und Edelmetalle bleiben gefragt.

    18. November 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Von einer Jahresendrallye ist an den Börsen aktuell nichts zu sehen. Gewinnmitnahmen prägen das Geschehen. Das gilt in Teilbereichen auch im ETF-Handel der Deutschen Börse. "Verkauft wird vor allem das, was gut gelaufen ist", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Dazu zählen insbesondere Technologiewerte. Starke Abgaben verzeichnet zum Beispiel der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60). Auch der stark von Aktien wie Nvidia, Apple und Microsoft geprägte S&P 500 wird über verschiedene ETF-Versionen abgestoßen (IE00BH4GPZ28, IE00BLNMYC90).

    Abgaben im High-Tech-Sektor

    Holger Heinrich von der Baader Bank AG meldet ebenfalls Gewinnmitnahmen im High-Tech-Sektor. Abgestoßen werden der gehebelte Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence (XS2779861751) und der First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer (IE000GAKWFA7). In diesem aktiv gemanagten Indexfonds wird versucht, durch eine eingebaute Absicherungsstrategie etwaige Verlustrisiken abzufedern. Darauf scheinen sich die Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Umfeld aber nicht verlassen zu wollen. Über den gesamten Markt hinweg meldet Heinrich bei erhöhten Umsätzen noch einen leichten Kaufüberhang. "Im globalen Marktsegment sind weiterhin ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien gefragt". Auf der Einkaufliste stehen hier der iShares World Equity Factor Rotation Active (IE0009Y1MQJ2), der iShares MSCI World ESG Enhanced CTB (IE00BG11HV38) und der Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF (IE00016PSX47).

    Starkes Interesse an Großbritannien und dem MDAX

    Auf europäischer Ebene beobachtet der ETF-Händler einen "verstärkten Fokus auf liquide Kernindizes sowie ESG- und Momentum-Strategien". Gekauft werden die eher breit gestreuten Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate (IE00BMDPBY65) und iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor (IE00BQN1K786). Auf Länderebene sind britische Aktien gefragt (IE00BFMXVQ44). Mohr wiederum meldet größeres Interesse am deutschen Mid-Cap-Index MDAX (DE0005933923). Auf Branchenebene sind neben dem Health Care-Sektor (IE00BCHWNW54) vor allem Banken (DE0006289309) nachgefragt. "Obwohl auch die zuletzt sehr gut gelaufen sind", wie Mohr anmerkt. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, sieht unverändert hohe Interesse an allem, was mit Rüstung und Verteidigung zu tun hat (IE000YYE6WK5, IE0002Y8CX98, IE000JCW3DZ3). Hier neigen die Anlegerinnen und Anleger - anders als im Tech-Sektor - zurzeit noch nicht zu verstärkten Gewinnmitnahmen.

    Edelmetalle werden gekauft, Anleihen verkauft

    Abseits der Aktienmärkte sind laut Orlemann weiterhin Edelmetalle gefragt. Gold wird klassisch (IE00B579F325) und gehebelt (IE00B8HGT870) gehandelt, für Silber sind es vor allem die klassischen ETCs (JE00B1VS3333). Für Anleihen-ETFs sieht Mohr etwas mehr Abflüsse. Verkauft werden vor allem der auf sehr kurze Restlaufzeiten abzielende PIMCO Euro Short Maturity (IE00B5ZR2157) und der japanische Staatsanleihen abdeckende Xtrackers II Japan Government Bond (LU0952581584).

    +++

    ETF-Handel auf Xetra - Zuflüsse/Abflüsse

    Aktien-ETFs

    Welt: Käufe/Verkäufe
    USA: Käufe/Verkäufe
    Europa/Deutschland: Käufe/Verkäufe

    Branchen-ETFs

    Technologie: Verkäufe
    Banken: Käufe
    Rüstung/Verteidigung: Käufe
    Health Care: Käufe

    Anleihen-ETFs: Verkäufe
    Edelmetall-ETCs: Käufe
    Krypto-ETNs: Käufe/Verkäufe

    +++

    Von Thomas Koch, 18. November 2025 Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor (ETF Marktbericht) Die größer werdenden Sorgen vor dem Platzen einer möglichen "KI-Blase" führen zu Verkäufen von High-Tech-Indexfonds. Ansonsten ist von einer großen Verkaufswelle noch wenig zu spüren. Vor allem Banken, Rüstungsaktien und Edelmetalle bleiben gefragt. …