    AKTIE IM FOKUS

    Kursrutsch bei Fraport hält an - UBS rät zum Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS empfiehlt Verkauf von Fraport-Aktien.
    • Kurs fiel um 2,6% auf 69,75 Euro, Tief seit August.
    • Analysten skeptisch wegen Barmittelzufluss 2026/27.
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat am Mittwoch den Kursrutsch der Aktien von Fraport forciert. Kurz nach dem Handelsstart fiel der Kurs um 2,6 Prozent auf 69,75 Euro und damit auf ein weiteres Tief seit August.

    Nachdem Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs am Vortag seine langjährige Kaufempfehlung "nur" gestrichen hatte, rät Cristian Nedelcu von der UBS nun sogar beim Kursziel von 65 Euro zum Verkauf. Nach ihrem starken Lauf würden Fraport-Aktien nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern lägen auch über dem eigenen inneren Wert. Nedelcu ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses.

    Goldman-Experte Creuset hatte tags zuvor seine Kaufempfehlung vom April 2022 aufgegeben. Er stellte dabei neben den überdurchschnittlichen Kursgewinnen auch auf das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin ab.

    Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDax damals klar hinter sich gelassen./ag/gl/mis

    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 69,75 auf Tradegate (19. November 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -11,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+32,86 % bedeutet.




    Mehr anzeigen
