BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 613EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 780

Kursziel alt: 780

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

