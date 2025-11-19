BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 613EUR auf Tradegate (19. November 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Fraser Donlon
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 780
Kursziel alt: 780
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
