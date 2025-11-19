    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON

    1177 Aufrufe 1177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geheimplan durchgesickert? MAN will laut Bericht Fertigung nach Krakau auslagern

    MAN plant laut einem Medienbericht eine massive Verlagerung von Produktionsteilen nach Polen. Ein internes Gutachten drängt zur Zustimmung, während die deutschen Standorte trotz Investitionen unter starkem Druck stehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • MAN plant Verlagerung von Produktionsteilen nach Polen.
    • Effizienzprogramm soll Profitabilität bis 2028 steigern.
    • Hohe Investitionen in Deutschland trotz Druck auf Standorte.
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - Snowfield Photography

    Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung Kurier erwägt der Münchner Lkw- und Busbauer MAN Truck eine weitere Verlagerung von Produktionskapazitäten vom Stammwerk München ins polnische Krakau. Während der Markt für Lkws und Busse unter chinesischem Preisdruck leidet und die Aussichten für das Jahr 2026 düster bleiben, bereitet der Vorstand ein umfassendes Effizienzprogramm vor. Dieses soll die Profitabilität bis zum Jahr 2028 um insgesamt 935 Millionen Euro steigern.

    Kern des Plans ist: Eine deutliche Verlagerung zentraler Fertigungsschritte in das polnische Werk in Krakau. Künftig sollen dort unter anderem der komplette Karosseriebau des Traton-Baukastens, die Innenausstattung sowie eine neue Lackiererei für Fahrerhäuser gebündelt werden. Allein der Abbau übertariflicher Gehaltsbestandteile in Deutschland soll zu Einsparungen von rund 160 Millionen Euro führen.

    Das Ziel besteht darin, die operative Umsatzrendite von MAN bis zum Jahr 2028 auf acht Prozent zu steigern.

    In dieser Woche beraten die Aufsichtsräte von MAN und Mutterkonzern Traton in München über das Paket. Ein umfangreiches Gutachten der Kanzlei Linklaters, das den Gremien vorliegt, betont die Dringlichkeit des Programms. Demnach wäre ohne tiefgreifende Einschnitte kaum eine positive Umsatzrendite im Jahr 2028 erreichbar – ein Szenario, das angesichts hoher Investitionen in Elektro- und Wasserstoffantriebe besonders kritisch wäre.

    Gleichzeitig versucht der Vorstand, die Wogen an den deutschen Standorten zu glätten. Für München sind Investitionen in Höhe von 700 Millionen Euro eingeplant, für Salzgitter 25 Millionen Euro. Zudem hat das Management Standortgarantien versprochen und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

    Das Rechtsgutachten lässt dennoch wenig Spielraum. Der Aufsichtsrat müsse seine Entscheidung, so die Juristen, strikt am langfristigen Interesse des Unternehmens ausrichten. Darin heißt es ausdrücklich, dass die Sicherung einer dauerhaft tragfähigen Rentabilität oberste Priorität habe.

    Nach Bekanntwerden der Neuigkeiten legte die Aktie des MAN-Mutterkonzerns Traton im frühen Xetra-Handel am Mittwoch zeitweise um mehr als 3,5 Prozent auf 28,60 Euro je Anteilsschein zu (Stand: 09:28 Uhr).

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Ferdinand Hammer
