    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    753 Aufrufe 753 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 2300 auf 2340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter zeigte sich am Mittwoch von den neuen Mittelfristzielen des Rüstungskonzerns beeindruckt und geht nun für 2030 von einem fünfjährigen Umsatzwachstum von 30 Prozent aus. Er aktualisierte zudem sein Bewertungsmodell für die Aktie und hob seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für 2030 um 23 Prozent und seine Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent an./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.727EUR auf Tradegate (19. November 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2340
    Kursziel alt: 2300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2340,00, was eine Steigerung von +36,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 2300 auf 2340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter zeigte sich am Mittwoch von den neuen Mittelfristzielen des Rüstungskonzerns …