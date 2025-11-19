BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 2300 auf 2340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter zeigte sich am Mittwoch von den neuen Mittelfristzielen des Rüstungskonzerns beeindruckt und geht nun für 2030 von einem fünfjährigen Umsatzwachstum von 30 Prozent aus. Er aktualisierte zudem sein Bewertungsmodell für die Aktie und hob seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für 2030 um 23 Prozent und seine Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent an./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.727EUR auf Tradegate (19. November 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2340

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



