Deutschland verpasst im weltweiten Ranking zu Englischkenntnissen knapp die Top 3

DÜSSELDORF, Deutschland, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First), der führende Sprach- und Bildungsreiseanbieter, veröffentlicht die diesjährige Ausgabe seines EF English Proficiency Index (EF EPI). Der EF EPI ist die größte internationale Sprachstudie über die weltweiten Englischkenntnisse Erwachsener in 123 Ländern und Regionen und basiert auf den Daten von 2,2 Millionen Teilnehmenden der EF Skills Evaluation Technology (EF SET).*

Deutschland klettert von Platz 10 auf Platz 4, Frauen und Männer fast gleichauf, Sprachkompetenz junger Erwachsener bleibt niedrig

Die diesjährige Ausgabe setzt Meilensteine: Deutschland verbessert sich im weltweiten Vergleich von Platz 10 auf Platz 4 und rückt damit näher an die Spitzengruppe um die Niederlande (Platz 1), Kroatien (Platz 2) und Österreich (Platz 3) heran.

„Englisch bleibt die am weitesten verbreitete Sprache für internationale Kommunikation. Dass Deutschland in diesem Jahr auf Platz 4 im weltweiten Vergleich aufsteigt, zeigt, wie sehr sich Investitionen in Sprachkompetenz und Bildung auszahlen. In einer Zeit, in der sich die Welt im Wandel befindet, bildet die englische Sprache weiterhin eine Brücke zwischen Menschen, Kulturen, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Brücke ist wichtiger denn je", so Hedieh Heller, EF Deutschland Geschäftsführerin.

Erstmals wurden neben dem Hör- und Leseverständnis auch die Sprech- und Schreibfähigkeiten von Nicht-Muttersprachlern im Englischen analysiert – mithilfe der firmeneigenen KI-Technologie der Efekta Education Group, einem KI- und Technologieunternehmen von EF.

Die wichtigsten Ergebnisse des EF EPI 2025 im Überblick: