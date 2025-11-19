    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock
    UBS stuft Ottobock auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 74 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist verfüge im Bereich Human-Bionik über einen Innovationsvorsprung, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in seiner Erstbewertung. Er traut den Niedersachsen bis 2030 im Schnitt ein Wachstum von 8 Prozent pro Jahr zu und eine Ergebnissteigerung um 17 Prozent. Die Bewertungsprämie der Aktien gegenüber der Branche hält Doyle für gerechtfertigt. Viel Luft nach oben sieht er aktuell allerdings nicht./ag/gl

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Graham Doyle
    Analysiertes Unternehmen: Ottobock
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



