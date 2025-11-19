Defence Therapeutics will mit seiner eigens entwickelten Accum-Technologie ein leistungsstarkes System für die ADC-Wirkstoffabgabe aufbauen

Montreal, QC, Kanada, 19. November 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das wegweisend auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates/„ADCs“) ist, freut sich, einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Krebs bekannt zu geben, der über die bisherigen Grenzen der ADCs hinausgeht.

Nach erfolgreichen Präsentationen und Treffen auf der World ADC Conference in San Diego mit ADC-Unternehmen sowie mit Branchenführern und Pionieren auf der CPHI in Frankfurt setzt Defence seine Strategie fort, Lieferant seiner Accum-Plattformtechnologie für ADC-Unternehmen zu werden, die mit Dosierung und Toxizität kämpfen, und gleichzeitig die Präzision der Wirkstoffabgabe an Krebszellen effektiver zu verbessern – zum Nutzen der Krebspatienten.

„Viele Pharma- und Biotech-Unternehmen haben ADCs auf dem Markt oder in der Entwicklung. Viele dieser Unternehmen stehen vor der gleichen Herausforderung, da ihr ADC in therapeutischer Dosierung für die Patienten toxisch ist. Die Accum-Technologie von Defence kann die Wirksamkeit von ADCs allgemein verbessern und deren Toxizität reduzieren, während gleichzeitig die Selektivität von Epitopen und die Tumoranvisierung beibehalten werden“, so Dr. Maxime Parisotto, Chief Scientific Officer bei Defence Therapeutics.

Defence hat Studien abgeschlossen, die die Fähigkeit der Technologie bestätigen, die Wirksamkeit von ADCs zu verbessern. Die jüngste Vergleichsstudie an Mäusen zu Xenograft-Modellen von HER2-positivem Brustkrebs (JIMT-1-Zellen) zeigte bei Anwendung in derselben Dosis (0,5 mg/kg) eine etwa 20-fach höhere Anti-Tumor-Wirkung mit Accum-Kadcyla als mit Kadcyla allein. Das Tumorwachstum wurde in der mit Accum-Kadcyla behandelten Gruppe signifikant unterbrochen, was bei 90 % der Mäuse zu einem konsistenten und nahezu vollständigen Ansprechen führte, während Kadcyla allein in derselben Dosis (0,5 mg/kg) keine wirksamen Ergebnisse bei der Hemmung des Tumorwachstums zeigte (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2025).