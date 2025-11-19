BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach den neuen Finanzzielen vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Underperform" belassen. Die lediglich erfolgte Bestätigung des Umsatzwachstumsziels habe etwas enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Immerhin habe der Technologiekonzern durch höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Portfolioanpassungen und die Ausrichtung des Geschäfts auf Wachstum gezielte Anstrengungen unternommen, das Wachstum zu steigern. Noch enttäuschender aber sei das Fehlen definierter Ziele für die einzelnen Segmente gewesen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 58,32EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
