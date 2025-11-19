Brilliant AG: Prognose-Update für 2025 - Ergebnisse im Fokus!
Die Brilliant AG sieht sich gezwungen, ihre Prognosen für 2025 zu revidieren, da die wirtschaftlichen Herausforderungen ihre ursprünglichen Ziele unerreichbar machen. Rückläufige Auftragseingänge und eine schwache Weltwirtschaft drücken auf die Umsätze. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz von 78 bis 80 Mio. EUR und ein Jahresergebnis von 1,1 bis 1,7 Mio. EUR.
Foto: adobe.stock.com
- Die Brilliant AG hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst, da die ursprünglichen Ziele von 86,0 Mio. EUR Umsatz und 3,4 Mio. EUR Jahresüberschuss nicht erreicht werden können.
- Der Auftragseingang bleibt hinter den Erwartungen zurück, und Kunden berichten von rückläufigen Umsätzen und sinkenden Durchschnittspreisen.
- Hauptursachen für die negative Entwicklung sind die Kaufzurückhaltung in Europa und die schwache weltwirtschaftliche Lage.
- Beratungskosten für Investitionen zur Optimierung administrativer Strukturen sowie erhöhte Frachtkosten belasten das laufende Geschäftsjahr.
- Der Vorstand rechnet nun mit einem Konzernumsatz zwischen 78 Mio. EUR und 80 Mio. EUR sowie einem Jahresergebnis zwischen 1,1 Mio. EUR und 1,7 Mio. EUR.
- Die Prognose basiert auf der Annahme, dass die Kaufzurückhaltung anhält und keine wesentlichen Änderungen bei Frachtkosten oder Wechselkursen eintreten.
