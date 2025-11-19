109 0 Kommentare Brilliant AG: Prognose-Update für 2025 - Ergebnisse im Fokus!

Die Brilliant AG sieht sich gezwungen, ihre Prognosen für 2025 zu revidieren, da die wirtschaftlichen Herausforderungen ihre ursprünglichen Ziele unerreichbar machen. Rückläufige Auftragseingänge und eine schwache Weltwirtschaft drücken auf die Umsätze. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz von 78 bis 80 Mio. EUR und ein Jahresergebnis von 1,1 bis 1,7 Mio. EUR.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

