Formycon Aktie klettert deutlich - 19.11.2025

Mit einer Performance von +4,48 % konnte die Formycon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Formycon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,325€, mit einem Plus von +4,48 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Obwohl sich die Formycon Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,09 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Formycon Aktie damit um +3,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Formycon eine negative Entwicklung von -57,82 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,49 % 1 Monat -5,32 % 3 Monate -11,09 % 1 Jahr -53,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Formycon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Formycon Aktie, die durch positive Analystenbewertungen und bevorstehende Markteinführungen von Biosimilars unterstützt wird. Die Anleger erwarten eine Stabilisierung und Umsatzsteigerungen im vierten Quartal, die entscheidend für die Erreichung der Jahresziele sind. Strategische Entscheidungen zur Pipeline und die Notwendigkeit, realistische Ziele zu setzen, werden ebenfalls thematisiert. Geduld wird als Schlüssel zum Erfolg in der volatilen Biotech-Branche hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Formycon eingestellt.

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 405,59 Mio.EUR € wert.

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.