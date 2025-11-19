    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations: KI-Boost für PNKP-Inhibitoren mit Kuano

    Onco-Innovations und Kuano Ltd. wagen einen mutigen Schritt in der Krebsforschung: Gemeinsam nutzen sie KI und Quantencomputer, um die PNKP-Inhibitor-Technologie zu revolutionieren.

    • Onco-Innovations und Kuano Ltd. starten ein Pilotprojekt zur Beschleunigung der Entwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie.
    • Die Zusammenarbeit nutzt KI und Quantencomputer, um neue Mechanismen zur Krebsbehandlung zu erforschen.
    • Kuano wird seine quantenfähige Analyseplattform einsetzen, um tiefere Einblicke in die PNKP-Inhibition zu gewinnen.
    • Das Projekt konzentriert sich auf die Wirkstoffverbindungen von Onco und zielt darauf ab, den Forschungsprozess von der Modellierung bis zur Synthese zu optimieren.
    • Das Pilotprojekt läuft bis Ende 2025 und soll strukturierte Bindungsmodelle und mechanistische Hypothesen liefern.
    • Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore besitzt.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im Plus.


    Onco-Innovations

    +1,87 %
    +3,85 %
    +30,91 %
    -10,74 %
    +201,10 %
