Onco-Innovations: KI-Boost für PNKP-Inhibitoren mit Kuano
Onco-Innovations und Kuano Ltd. wagen einen mutigen Schritt in der Krebsforschung: Gemeinsam nutzen sie KI und Quantencomputer, um die PNKP-Inhibitor-Technologie zu revolutionieren.
- Onco-Innovations und Kuano Ltd. starten ein Pilotprojekt zur Beschleunigung der Entwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie.
- Die Zusammenarbeit nutzt KI und Quantencomputer, um neue Mechanismen zur Krebsbehandlung zu erforschen.
- Kuano wird seine quantenfähige Analyseplattform einsetzen, um tiefere Einblicke in die PNKP-Inhibition zu gewinnen.
- Das Projekt konzentriert sich auf die Wirkstoffverbindungen von Onco und zielt darauf ab, den Forschungsprozess von der Modellierung bis zur Synthese zu optimieren.
- Das Pilotprojekt läuft bis Ende 2025 und soll strukturierte Bindungsmodelle und mechanistische Hypothesen liefern.
- Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore besitzt.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,88 % im
Plus.
+1,87 %
+3,85 %
+30,91 %
-10,74 %
+201,10 %
