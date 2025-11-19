    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Druck auf OpenAI wächst

    Nächste Runde KI-Karussell: Nvidia und Microsoft steigen bei Anthropic ein

    Der OpenAI-Konkurrent Anthropic sichert sich in seiner kommenden Finanzierungsrunde weitere namhafte Investments.

    • Anthropic erhält 15 Mrd. USD von Microsoft und Nvidia.
    • Bewertung steigt auf 183 Mrd. USD nach Kapitalrunde.
    • Skepsis an Circular KI-Deals, Aktien verlieren 2%.
    Druck auf OpenAI wächst - Nächste Runde KI-Karussell: Nvidia und Microsoft steigen bei Anthropic ein
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Anleger und Investoren benötigen wohl bald ein Organigramm, um bei der Flut von wechselseitigen Beteiligungen und Verbindungen zwischen den großen US-Tech-Unternehmen nicht den Überblick zu verlieren. Am Dienstag kommt ein weiterer Deal hinzu. Microsoft und Nvidia wollen sich in der nächsten Finanzierungsrunde des KI-Startups Anthropic mit 15 Milliarden US-Dollar beteiligen.

    Bereits im September konnte Anthropic eine Bewertung von 183 Milliarden US-Dollar bei einer Kapitalrunde über 13 Milliarden erzielen. Nun folgt die nächste Finanzspritze: Nvidia will bis zu 10 Milliarden beisteuern, Microsoft rund 5 Milliarden.

    Anthropic ist sowas wie der kleine Bruder von OpenAI und wurde 2021 von ehemaligen Mitarbeitern des ChatGPT-Erfinders gegründet. Seither konnte sich das Unternehmen mit seinem Chatbot Claude als sicherheitsbewusste Alternative zu ChatGPT positionieren. Inzwischen hat sich Anthropic in der Finanz- und Gesundheitsbranche etabliert und zählt 300.000 Unternehmenskunden.

    Microsoft

    +0,14 %
    -3,52 %
    -3,94 %
    -4,20 %
    +7,93 %
    +80,72 %
    +138,08 %
    +739,96 %
    +1.780,62 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Die Märkte zeigten sich dennoch skeptisch, sowohl die Microsoft- als auch die Nvidia-Aktie verloren am Dienstag mehr als 2 Prozent an Wert. Der Deal fällt in eine Phase wachsender Zweifel an sogenannten Circular KI-Deals, bei denen Technologiekonzerne KI-Start-ups finanzieren, die im Gegenzug wiederum bei denselben Konzernen Rechenleistung und Infrastruktur einkaufen.

    Ein ähnliches Arrangement soll es auch im Fall von Microsoft und Anthropic geben. Der KI-Entwickler verpflichtet sich, Cloudkapazitäten im Wert von 30 Milliarden US-Dollar bei Microsofts Azure zu kaufen. Auch eine Integration der Claude-Modelle in Microsofts Azure Foundry steht bevor – bislang war Anthropic dort nicht vertreten.

    Parallel treibt Anthropic den Ausbau eigener KI-Rechenzentren in den USA voran. Bis zu 50 Milliarden US-Dollar sollen in Standorte in Texas und New York fließen. Neben Microsoft und Nvidia ist auch Amazon ein wichtiger Partner: Der Cloud-Riese hat bereits 8 Milliarden US-Dollar in Anthropic gesteckt und bleibt laut Unternehmen der primäre Cloudanbieter. Darüber hinaus ist auch Google-Mutterkonzern Alphabet mit mehr als 10 Prozent an Anthropic beteiligt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
