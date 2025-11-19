    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax bleibt unter Druck vor Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger nervös vor Nvidias Quartalszahlen heute Abend.
    • Dax und MDax fallen, Stimmung am Markt trübt sich.
    • Zinssenkungen in den USA belasten Technologiewerte.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax bleibt unter Druck vor Nvidia-Zahlen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia sind die Nerven der Anleger im frühen Mittwochshandel angespannt geblieben. Nach dem jüngsten Kursrutsch verharren sie in der Defensive, bevor der Chipkonzern am späten Abend nach US-Börsenschluss Signale zum Boomthema Künstliche Intelligenz liefern wird. Außerdem könnte das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung wichtige Erkenntnisse in puncto einer möglichen Leitzinssenkung im Dezember liefern.

    Der Dax fiel schon in den Anfangsminuten mit 0,3 Prozent ins Minus auf 23.117 Punkte. Am Vortag war der Leitindex auf seinem niedrigsten Niveau seit Juni angekommen und unter seinen 200-Tage-Durchschnitt gerutscht, womit er charttechnisch angeschlagen ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.789,85€
    Basispreis
    16,03
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.700,00€
    Basispreis
    15,95
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für den MDax ging es im frühen Mittwochshandel um 0,5 Prozent auf 28.359 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx bewegte sich mit 0,4 Prozent im Minus.

    Mehr als fünf Prozent hat der Dax binnen einer Woche verloren. Dass sich die Stimmung am globalen Aktienmarkt zuletzt rasant eingetrübt hatte, wurde vor allem mit Sorgen rund um den Zinssenkungszyklus in den USA und die Bewertung von Technologiewerten begründet. Deshalb wird den Resultaten von Nvidia am Mittwoch nochmals mehr Bedeutung beigemessen als allgemein schon üblich./tih/mis

    DAX

    -0,07 %
    -4,41 %
    -3,66 %
    -4,84 %
    +20,60 %
    +60,63 %
    +76,21 %
    +109,44 %
    +197,79 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 157,5 auf Tradegate (19. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +29,75 %/+48,73 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Dax bleibt unter Druck vor Nvidia-Zahlen Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia sind die Nerven der Anleger im frühen Mittwochshandel angespannt geblieben. Nach dem jüngsten Kursrutsch verharren sie in der Defensive, bevor der Chipkonzern am späten Abend nach …