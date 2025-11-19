Jimdo launcht KI-Companion und macht Selbstständige messbar erfolgreicher
Hamburg (ots) - Hamburger Unternehmen erzielt mit neuen KI-Tools bislang größten
Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei
Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen.
Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für Selbstständige in Europa,
launcht heute Jimdo Companion: ein Set tief integrierter KI-Tools, die
Solopreneure nachweisbar erfolgreicher machen.
Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei
Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen.
Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für Selbstständige in Europa,
launcht heute Jimdo Companion: ein Set tief integrierter KI-Tools, die
Solopreneure nachweisbar erfolgreicher machen.
Selbstständige tragen unzählige Hüte gleichzeitig - von der Buchhaltung über
Kundenakquise bis zur Produktentwicklung. Für strategische Themen wie Marketing
oder Online-Sichtbarkeit mangelt es oft an Zeit und Expertise. Laut
KfW-Gründungsmonitor 2024 geben 58 % der Selbständigen in Deutschland an, zu
wenig Zeit für Kundengewinnung zu haben. Fast jede:r Zweite fühlt sich bei
Fragen der Online-Sichtbarkeit überfordert.
"Unsere Kund:innen bauen tolle Websites, aber oft bleibt der geschäftliche
Erfolg aus. Companion hilft Selbstständigen, klar zu sehen, was sie als Nächstes
tun können, um ihr Business weiterzubringen," erklärt Jimdo-Gründer und CEO
Matthias Henze. "Technologie ersetzt dabei nicht, sie denkt mit - und genau das
markiert für mich den Beginn einer neuen Ära der Selbstständigkeit."
Die KI für Selbstständige
Companion analysiert automatisch das Geschäft jedes Kunden: Branche,
Performance-Daten, Website-Inhalte, Angebote. Daraus identifiziert es die
wirkungsvollsten nächsten Schritte für mehr Sichtbarkeit und Erfolg.
Sinkt der Website-Traffic, empfiehlt Companion z.B. konkrete Maßnahmen zur
lokalen Suchmaschinenoptimierung. Hat ein User viele Website-Besucher:innen,
aber keine Anfragen oder Bestellungen, zeigt er auf, wie die Abschlussrate
verbessert werden kann. Zudem beantwortet der Companion jede Frage zum eigenen
Business. Eine Hochzeitsfotografin fragt: "Bin ich mit 800 EUR pro Paket zu
günstig?" Companion analysiert Positionierung, vergleicht mit ähnlichen
Fotografen in der Region und erklärt, dass basierend auf Portfolio-Qualität und
Zielmarkt 1.200 EUR angemessen und marktüblich sind.
Erste Ergebnisse belegen den Erfolg:
- 50 % mehr erfolgreiche Nutzer:innen: Die Zahl der Jimdo-Nutzer:innen, die
innerhalb von 30 Tagen nach Zugang zum Companion mindestens eine Kundenanfrage
oder Bestellung erhielten, stieg um 50 %
- Über 40 % mehr Anfragen: Nutzer:innen mit Companion erhalten über 40 % mehr
Kundenanfragen und Transaktionen im Vergleich zu Nutzer:innen ohne das Tool
"Für mich ist der Companion ein echter Gamechanger - ich merke, dass ich nicht
mehr alles allein machen muss", sagt Olga Thurow, Inhaberin der
Kreativschneiderei Thurow in Lüneburg. "Ich kann all meine Fragen direkt
stellen. Das Tool versteht, was ich mache, und spricht meine Sprache."
Jan Schlie, VP AI bei Jimdo, zur weiteren Entwicklung der KI-Tools: "Companion
versteht bereits heute jedes Business und gibt personalisierte Empfehlungen, die
zu mehr Erfolg führen. In Zukunft wird er mehr Aufgaben eigenständig ausführen,
sich tiefer in die täglichen Abläufe integrieren und mit weiteren Jimdo Tools
zusammenarbeiten. So können Selbstständige immer die Kontrolle behalten, müssen
aber nicht mehr alles alleine machen."
Verfügbarkeit
Jimdo Companion ist ab heute für alle Jimdo-Website-Kund:innen (ausgenommen
Creator) in Deutsch und Englisch ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Sprachen
folgen in Kürze.
Pressekit
Das vollständige Pressekit mit Produktvideo, Bildern und FAQs finden Sie hier (h
ttps://drive.google.com/drive/folders/1usSHjZaXCF2Nc1YYS8fp8WnEm-8YccgK?usp=shar
ing) .
Über Jimdo
Jimdo ist einer der führenden Website-Baukästen in Europa. Seit der Gründung
2007 in Hamburg unterstützt Jimdo Selbstständige und Kleinstunternehmen dabei,
online sichtbar und erfolgreich zu werden - mit benutzerfreundlichen,
rechtssicheren Tools für Website, Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mit
dem Launch von Companion im November 2025 entwickelt sich Jimdo konsequent vom
Website-Baukasten zum KI-gestützten Wachstumsbegleiter für Selbstständige.
Gemeinsam mit dem ifo-Institut veröffentlicht Jimdo seit 2021 den
Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, den ersten Wirtschaftsindex speziell für
Selbstständige und Kleinstunternehmen in Deutschland und steigert dadurch ihre
Sichtbarkeit in Politik und Medien.
Das Unternehmen ist zu 100% in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweit
arbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten Mehr über
Jimdo unter: http://www.jimdo.com/
Pressekontakt:
Jennifer Zonsius
PR Lead Jimdo
Mobil: 01579 / 24 69 846
E-Mail: mailto:jennifer.zonsius@jimdo.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68749/6161427
OTS: Jimdo GmbH
