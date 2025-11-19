    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jimdo launcht KI-Companion und macht Selbstständige messbar erfolgreicher

    Hamburg (ots) - Hamburger Unternehmen erzielt mit neuen KI-Tools bislang größten
    Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei
    Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen.

    Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für Selbstständige in Europa,
    launcht heute Jimdo Companion: ein Set tief integrierter KI-Tools, die
    Solopreneure nachweisbar erfolgreicher machen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Short
    306,51€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    271,11€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Selbstständige tragen unzählige Hüte gleichzeitig - von der Buchhaltung über
    Kundenakquise bis zur Produktentwicklung. Für strategische Themen wie Marketing
    oder Online-Sichtbarkeit mangelt es oft an Zeit und Expertise. Laut
    KfW-Gründungsmonitor 2024 geben 58 % der Selbständigen in Deutschland an, zu
    wenig Zeit für Kundengewinnung zu haben. Fast jede:r Zweite fühlt sich bei
    Fragen der Online-Sichtbarkeit überfordert.

    "Unsere Kund:innen bauen tolle Websites, aber oft bleibt der geschäftliche
    Erfolg aus. Companion hilft Selbstständigen, klar zu sehen, was sie als Nächstes
    tun können, um ihr Business weiterzubringen," erklärt Jimdo-Gründer und CEO
    Matthias Henze. "Technologie ersetzt dabei nicht, sie denkt mit - und genau das
    markiert für mich den Beginn einer neuen Ära der Selbstständigkeit."

    Die KI für Selbstständige

    Companion analysiert automatisch das Geschäft jedes Kunden: Branche,
    Performance-Daten, Website-Inhalte, Angebote. Daraus identifiziert es die
    wirkungsvollsten nächsten Schritte für mehr Sichtbarkeit und Erfolg.

    Sinkt der Website-Traffic, empfiehlt Companion z.B. konkrete Maßnahmen zur
    lokalen Suchmaschinenoptimierung. Hat ein User viele Website-Besucher:innen,
    aber keine Anfragen oder Bestellungen, zeigt er auf, wie die Abschlussrate
    verbessert werden kann. Zudem beantwortet der Companion jede Frage zum eigenen
    Business. Eine Hochzeitsfotografin fragt: "Bin ich mit 800 EUR pro Paket zu
    günstig?" Companion analysiert Positionierung, vergleicht mit ähnlichen
    Fotografen in der Region und erklärt, dass basierend auf Portfolio-Qualität und
    Zielmarkt 1.200 EUR angemessen und marktüblich sind.

    Erste Ergebnisse belegen den Erfolg:

    - 50 % mehr erfolgreiche Nutzer:innen: Die Zahl der Jimdo-Nutzer:innen, die
    innerhalb von 30 Tagen nach Zugang zum Companion mindestens eine Kundenanfrage
    oder Bestellung erhielten, stieg um 50 %
    - Über 40 % mehr Anfragen: Nutzer:innen mit Companion erhalten über 40 % mehr
    Kundenanfragen und Transaktionen im Vergleich zu Nutzer:innen ohne das Tool

    "Für mich ist der Companion ein echter Gamechanger - ich merke, dass ich nicht
    mehr alles allein machen muss", sagt Olga Thurow, Inhaberin der
    Kreativschneiderei Thurow in Lüneburg. "Ich kann all meine Fragen direkt
    stellen. Das Tool versteht, was ich mache, und spricht meine Sprache."

    Jan Schlie, VP AI bei Jimdo, zur weiteren Entwicklung der KI-Tools: "Companion
    versteht bereits heute jedes Business und gibt personalisierte Empfehlungen, die
    zu mehr Erfolg führen. In Zukunft wird er mehr Aufgaben eigenständig ausführen,
    sich tiefer in die täglichen Abläufe integrieren und mit weiteren Jimdo Tools
    zusammenarbeiten. So können Selbstständige immer die Kontrolle behalten, müssen
    aber nicht mehr alles alleine machen."

    Verfügbarkeit

    Jimdo Companion ist ab heute für alle Jimdo-Website-Kund:innen (ausgenommen
    Creator) in Deutsch und Englisch ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Sprachen
    folgen in Kürze.

    Pressekit

    Das vollständige Pressekit mit Produktvideo, Bildern und FAQs finden Sie hier (h
    ttps://drive.google.com/drive/folders/1usSHjZaXCF2Nc1YYS8fp8WnEm-8YccgK?usp=shar
    ing) .

    Über Jimdo

    Jimdo ist einer der führenden Website-Baukästen in Europa. Seit der Gründung
    2007 in Hamburg unterstützt Jimdo Selbstständige und Kleinstunternehmen dabei,
    online sichtbar und erfolgreich zu werden - mit benutzerfreundlichen,
    rechtssicheren Tools für Website, Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mit
    dem Launch von Companion im November 2025 entwickelt sich Jimdo konsequent vom
    Website-Baukasten zum KI-gestützten Wachstumsbegleiter für Selbstständige.
    Gemeinsam mit dem ifo-Institut veröffentlicht Jimdo seit 2021 den
    Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, den ersten Wirtschaftsindex speziell für
    Selbstständige und Kleinstunternehmen in Deutschland und steigert dadurch ihre
    Sichtbarkeit in Politik und Medien.

    Das Unternehmen ist zu 100% in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweit
    arbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten Mehr über
    Jimdo unter: http://www.jimdo.com/

    Pressekontakt:

    Jennifer Zonsius
    PR Lead Jimdo
    Mobil: 01579 / 24 69 846
    E-Mail: mailto:jennifer.zonsius@jimdo.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68749/6161427
    OTS: Jimdo GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jimdo launcht KI-Companion und macht Selbstständige messbar erfolgreicher Hamburger Unternehmen erzielt mit neuen KI-Tools bislang größten Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen. Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für …