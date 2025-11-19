Jimdo launcht KI-Companion und macht Selbstständige messbar erfolgreicher

Hamburg (ots) - Hamburger Unternehmen erzielt mit neuen KI-Tools bislang größten

Effekt auf Geschäftserfolg seiner Kund:innen - erste Ergebnisse zeigen bei

Nutzer:innen über 40 % mehr Anfragen und Transaktionen.



Jimdo, einer der führenden Website-Baukästen für Selbstständige in Europa,

launcht heute Jimdo Companion: ein Set tief integrierter KI-Tools, die

Solopreneure nachweisbar erfolgreicher machen.





Selbstständige tragen unzählige Hüte gleichzeitig - von der Buchhaltung überKundenakquise bis zur Produktentwicklung. Für strategische Themen wie Marketingoder Online-Sichtbarkeit mangelt es oft an Zeit und Expertise. LautKfW-Gründungsmonitor 2024 geben 58 % der Selbständigen in Deutschland an, zuwenig Zeit für Kundengewinnung zu haben. Fast jede:r Zweite fühlt sich beiFragen der Online-Sichtbarkeit überfordert."Unsere Kund:innen bauen tolle Websites, aber oft bleibt der geschäftlicheErfolg aus. Companion hilft Selbstständigen, klar zu sehen, was sie als Nächstestun können, um ihr Business weiterzubringen," erklärt Jimdo-Gründer und CEOMatthias Henze. "Technologie ersetzt dabei nicht, sie denkt mit - und genau dasmarkiert für mich den Beginn einer neuen Ära der Selbstständigkeit."Die KI für SelbstständigeCompanion analysiert automatisch das Geschäft jedes Kunden: Branche,Performance-Daten, Website-Inhalte, Angebote. Daraus identifiziert es diewirkungsvollsten nächsten Schritte für mehr Sichtbarkeit und Erfolg.Sinkt der Website-Traffic, empfiehlt Companion z.B. konkrete Maßnahmen zurlokalen Suchmaschinenoptimierung. Hat ein User viele Website-Besucher:innen,aber keine Anfragen oder Bestellungen, zeigt er auf, wie die Abschlussrateverbessert werden kann. Zudem beantwortet der Companion jede Frage zum eigenenBusiness. Eine Hochzeitsfotografin fragt: "Bin ich mit 800 EUR pro Paket zugünstig?" Companion analysiert Positionierung, vergleicht mit ähnlichenFotografen in der Region und erklärt, dass basierend auf Portfolio-Qualität undZielmarkt 1.200 EUR angemessen und marktüblich sind.Erste Ergebnisse belegen den Erfolg:- 50 % mehr erfolgreiche Nutzer:innen: Die Zahl der Jimdo-Nutzer:innen, dieinnerhalb von 30 Tagen nach Zugang zum Companion mindestens eine Kundenanfrageoder Bestellung erhielten, stieg um 50 %- Über 40 % mehr Anfragen: Nutzer:innen mit Companion erhalten über 40 % mehrKundenanfragen und Transaktionen im Vergleich zu Nutzer:innen ohne das Tool"Für mich ist der Companion ein echter Gamechanger - ich merke, dass ich nichtmehr alles allein machen muss", sagt Olga Thurow, Inhaberin derKreativschneiderei Thurow in Lüneburg. "Ich kann all meine Fragen direktstellen. Das Tool versteht, was ich mache, und spricht meine Sprache."Jan Schlie, VP AI bei Jimdo, zur weiteren Entwicklung der KI-Tools: "Companionversteht bereits heute jedes Business und gibt personalisierte Empfehlungen, diezu mehr Erfolg führen. In Zukunft wird er mehr Aufgaben eigenständig ausführen,sich tiefer in die täglichen Abläufe integrieren und mit weiteren Jimdo Toolszusammenarbeiten. So können Selbstständige immer die Kontrolle behalten, müssenaber nicht mehr alles alleine machen."VerfügbarkeitJimdo Companion ist ab heute für alle Jimdo-Website-Kund:innen (ausgenommenCreator) in Deutsch und Englisch ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Sprachenfolgen in Kürze.PressekitDas vollständige Pressekit mit Produktvideo, Bildern und FAQs finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1usSHjZaXCF2Nc1YYS8fp8WnEm-8YccgK?usp=sharing) .Über JimdoJimdo ist einer der führenden Website-Baukästen in Europa. Seit der Gründung2007 in Hamburg unterstützt Jimdo Selbstständige und Kleinstunternehmen dabei,online sichtbar und erfolgreich zu werden - mit benutzerfreundlichen,rechtssicheren Tools für Website, Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mitdem Launch von Companion im November 2025 entwickelt sich Jimdo konsequent vomWebsite-Baukasten zum KI-gestützten Wachstumsbegleiter für Selbstständige.Gemeinsam mit dem ifo-Institut veröffentlicht Jimdo seit 2021 denJimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, den ersten Wirtschaftsindex speziell fürSelbstständige und Kleinstunternehmen in Deutschland und steigert dadurch ihreSichtbarkeit in Politik und Medien.Das Unternehmen ist zu 100% in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweitarbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten Mehr überJimdo unter: http://www.jimdo.com/Pressekontakt:Jennifer ZonsiusPR Lead JimdoMobil: 01579 / 24 69 846E-Mail: mailto:jennifer.zonsius@jimdo.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68749/6161427OTS: Jimdo GmbH