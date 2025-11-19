5day.io startet weltweit und definiert die Zukunft der Arbeit neu, vom Projektmanagement bis zur intelligenten Koordination

Gegründet von Jinal und Saumil Shah, handelt es sich um eine minimalistische Projektmanagement-Plattform, die Teams dabei unterstützt, in einer von Funktionen geprägten Welt wieder an Geschwindigkeit, Transparenz und Gelassenheit zu gewinnen. Die Plattform vereint Projekte, Aufgaben, Zusammenarbeit, Automatisierung und Zeiterfassung in einem einzigen, ablenkungsfreien Arbeitsbereich, der Teams dabei unterstützt, mehr zu erreichen.

SAN FRANCISCO, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- 5day.io ist eine Projektmanagement-Software, die einen mutigen neuen Weg einschlägt: Sie beseitigt Ablenkungen und rückt die Ergebnisse wieder in den Mittelpunkt.

„Wir haben 5day.io entwickelt, weil wir bei allen Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ein Muster erkannt haben", erklärt Jinal Shah, Mitbegründer. „Die Teams haben alles richtig gemacht: Ziele gesetzt, Fortschritte verfolgt, zusammengearbeitet und sich dennoch überfordert gefühlt. Es war nicht die Arbeit, die sie erschöpfte. Es waren die Systeme drum herum."

Warum sich 5day.io anders anfühlt als seine Konkurrenten

Während andere beliebte Plattformen umfangreiche Funktionen bieten, überfordern diese Funktionen Teams häufig mit komplexen Konfigurationen. Sie bieten alles, aber manchmal ist alles zu viel. 5day.io verfolgt den entgegengesetzten Ansatz: Es bietet Fokus durch Zurückhaltung im Design. Die Plattform ermöglicht es Teams, im Minimalmodus zu arbeiten und durch die Ermöglichung eines reibungslosen Ablaufs die Prioritäten für eine effektive Arbeit zu setzen.

„Das Problem, das wir gelöst haben, betraf nahezu jedes Start-up-Unternehmen und mittelständische Unternehmen", erklärt Saumil Shah, Mitbegründer. „Da Hybrid- und Remote-Arbeit zur Norm werden, wünschen sich die Menschen Flexibilität, während Unternehmen Ergebnisse anstreben. Die Entwicklung einer Plattform, die flexibel ist und tatsächlich Ergebnisse liefert, war daher dringend erforderlich."

Konzentration auf die Zukunft

Die Roadmap des Unternehmens geht über das traditionelle Projektmanagement hinaus. Das Team entwickelt eine KI-gesteuerte Orchestrierungsebene, die auf kontextbezogenen Agenten basiert, welche Projekte, Aufgaben und Kundendaten verstehen. Sie ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Agenten, um die Ergebnislieferung zu automatisieren. „Die Zukunft der Arbeit besteht nicht darin, dass Menschen Aufgaben verwalten, sondern dass intelligente Systeme den Kontext verwalten", erklärt Saumil. „Unser Ziel ist es, 5day.io zum operativen Gehirn jedes modernen Unternehmens zu machen, zu einer ruhigen Intelligenzschicht, die Dinge möglich macht."

Eine andere Art von Wachstum

Klare Typografie, eine ruhige Benutzeroberfläche und ein zurückhaltendes Design spiegeln seine Philosophie wider. Während Konkurrenten durch das Hinzufügen von Funktionen wachsen, wächst 5day.io, indem es das Wesentliche verfeinert.

„Menschen sind am leistungsfähigsten, wenn sich die Arbeit einfach anfühlt", erklärt Jinal. Mit einer wachsenden globalen Präsenz gestaltet 5day.io die Zukunft der Arbeit, indem es Teams Raum zum Nachdenken, Gestalten und Durchatmen bietet.

5day.io bietet derzeit eine 30-Tage-Testversion für alle Benutzer an, um ihre Plattform zu testen.

Medienkontakt

Mansi Shah

Product Marketer

E-Mail: mansi.shah@5day.io

Presseanfragen: press@5day.io

