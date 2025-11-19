Finanz-Experte Matt Plose stärkt CSL Group als neuer CFO!
Matt Plose wird neuer Finanzvorstand der CSL Group und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Technologiebranche mit, um das Unternehmen in eine innovative Zukunft zu führen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Matt Plose wird zum Finanzvorstand der CSL Group ernannt.
- Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Branchen mit, insbesondere im Bereich Daten- und Technologieunternehmen.
- Zuvor hatte er leitende Positionen in Private-Equity-finanzierten Unternehmen und großen multinationalen Organisationen inne.
- Plose hat Erfahrung in Fusionen, Übernahmen, Produkteinführungen und Unternehmensumstrukturierungen.
- Die CSL Group ist ein führender Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen für Brandschutz, Sicherheit, Gesundheit und Versorgung.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf innovative Lösungen und unterstützt Kunden bei technologischen Übergängen und Branchenveränderungen.
