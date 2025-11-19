Dieses Blockbuster-Medikament ist Bayers Hoffnungsträger

Der deutsche Pharmakonzern Bayer hat von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für Lynkuet erhalten. Lynkuet wird zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder die durch eine Hormontherapie in Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden, verabreicht.



Bei Lynkuet handelt es sich um eine nicht-hormonelle Therapie, die einmal täglich eingenommen wird. Der Wirkstoff beeinflusst das Zentrum für die Temperaturregulierung im Gehirn, das für die als Hitzewallungen bekannten Symptome verantwortlich ist. Diese gehören neben Schlafstörungen zu den häufigsten Beschwerden bei Frauen in den Wechseljahren. Hitzewallungen können zudem als Nebenwirkung einer endokrinen Therapie zur Behandlung von Brustkrebs auftreten, was häufig zum Abbruch der Behandlung führt.



Das Menopausen-Medikament Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen. Das Medikament soll perspektivisch mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu einem Blockbuster werden.



Die Leverkusener sind auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen. Wegen auslaufender Patente brechen die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelta zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln weg.



Fatima Cardoso, leitende Prüfärztin einer der Zulassungsstudien, sagte diesbezüglich: "Mit der Zulassung dieser hormonfreien Therapie haben wir nun die erste zugelassene Behandlungsoption für diese Indikation."

Die Aktie von Bayer ist am Mittwoch 1 Prozent im Minus (11:40 MEZ) und im bisherigen Jahresverlauf über 39 Prozent im Plus.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 27,06EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!