SQM steigert Gewinn explosionsartig – ist das erst der Anfang?

Der Umsatz legte im Quartal um 8,9 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar zu, nach 1,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Als weltweit größter Lieferant von Lithium aus Sole-Lagerstätten erzielte SQM einen bereinigten Kerngewinn von 404,1 Millionen US-Dollar – den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2023.

Der chilenische Lithiumproduzent SQM hat im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Das Unternehmen meldete ein Plus von 35,8 Prozent und profitierte dabei von einem deutlich verbesserten Preisumfeld. Für das kommende Jahr erwartet SQM einen globalen Nachfrageanstieg von 20 Prozent.

Konzernchef Ricardo Ramos sagte:

"Obwohl sich der Lithiummarkt als volatil erwiesen hat, sind wir optimistisch, da unsere realisierten Durchschnittspreise zum ersten Mal seit zwei Jahren gestiegen sind."

Das Unternehmen rechnet damit, dass sich dieser Trend im vierten Quartal fortsetzt. Rückenwind komme nicht nur aus dem Elektrofahrzeugmarkt, sondern zunehmend auch aus dem Bereich der stationären Energiespeichersysteme.

SQM verweist zudem auf sinkende Lagerbestände entlang der gesamten Lieferkette. Zusammen mit jüngsten Versorgungsunterbrechungen habe dies die Preisdynamik spürbar verändert. Im dritten Quartal erzielte der Konzern das höchste Lithium-Absatzvolumen seiner Geschichte und hielt gleichzeitig niedrige Kosten sowie eine hohe Effizienz in den Atacama-Betrieben aufrecht.

Die Einnahmen aus Lithium und seinen Derivaten stiegen im Quartal um 21,4 Prozent auf 603,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führt dies auf eine stärker als erwartet ausfallende Nachfrage zurück. In den vergangenen vier Wochen legte die Aktie um ein Drittel an Wert zu:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

