    Lithiumpreise ziehen an

    SQM steigert Gewinn explosionsartig – ist das erst der Anfang?

    SQM steigert Gewinn und Absatz deutlich. Steigende Lithiumpreise, globale Nachfrage und sinkende Lagerbestände treiben den Markt. Doch Versorgungsrisiken könnten den Trend schon bald weiter verschärfen.

    Für Sie zusammengefasst
    • SQM steigert Gewinn um 35,8% im Q3 2023.
    • Umsatz wächst auf 1,17 Mrd. USD, Lithium-Nachfrage steigt.
    • Versorgungsrisiken könnten Markttrend bald verschärfen.
    Lithiumpreise ziehen an - SQM steigert Gewinn explosionsartig – ist das erst der Anfang?
    Foto: Rodrigo Abd/AP

    Der chilenische Lithiumproduzent SQM hat im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Das Unternehmen meldete ein Plus von 35,8 Prozent und profitierte dabei von einem deutlich verbesserten Preisumfeld. Für das kommende Jahr erwartet SQM einen globalen Nachfrageanstieg von 20 Prozent.

    Der Umsatz legte im Quartal um 8,9 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar zu, nach 1,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Als weltweit größter Lieferant von Lithium aus Sole-Lagerstätten erzielte SQM einen bereinigten Kerngewinn von 404,1 Millionen US-Dollar – den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2023.

    Konzernchef Ricardo Ramos sagte:

    "Obwohl sich der Lithiummarkt als volatil erwiesen hat, sind wir optimistisch, da unsere realisierten Durchschnittspreise zum ersten Mal seit zwei Jahren gestiegen sind."

    Das Unternehmen rechnet damit, dass sich dieser Trend im vierten Quartal fortsetzt. Rückenwind komme nicht nur aus dem Elektrofahrzeugmarkt, sondern zunehmend auch aus dem Bereich der stationären Energiespeichersysteme.

    SQM verweist zudem auf sinkende Lagerbestände entlang der gesamten Lieferkette. Zusammen mit jüngsten Versorgungsunterbrechungen habe dies die Preisdynamik spürbar verändert. Im dritten Quartal erzielte der Konzern das höchste Lithium-Absatzvolumen seiner Geschichte und hielt gleichzeitig niedrige Kosten sowie eine hohe Effizienz in den Atacama-Betrieben aufrecht.

    Die Einnahmen aus Lithium und seinen Derivaten stiegen im Quartal um 21,4 Prozent auf 603,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führt dies auf eine stärker als erwartet ausfallende Nachfrage zurück. In den vergangenen vier Wochen legte die Aktie um ein Drittel an Wert zu:

    Sociedad Quimica y Minera de Chile SOQUIMICH Pfd Shs (B) (Spons. ADR)

    +1,56 %
    +12,42 %
    +31,75 %
    +26,40 %
    +34,59 %
    -43,67 %
    +29,69 %
    +195,55 %
    +950,94 %
    ISIN:US8336351056WKN:895007

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sociedad Quimica y Minera de Chile SOQUIMICH Pfd Shs (B) (Spons. ADR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 51,60EUR auf Tradegate (19. November 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
