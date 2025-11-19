Börsenstart Europa - 19.11. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %

Der MDAX steht bei 28.532,11 PKT und gewinnt bisher +0,04 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +3,51 %, Delivery Hero +3,06 %, TRATON +2,65 % Flop-Werte: Fraport -2,91 %, AUTO1 Group -2,87 %, Lanxess -2,05 %

Der DAX steht bei 23.128,64 PKT und verliert bisher -0,29 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,35 %, Siemens Energy +1,92 %, Deutsche Telekom +0,56 % Flop-Werte: Merck -2,16 %, Infineon Technologies -1,75 %, Bayer -1,12 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.420,89 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +3,87 %, IONOS Group +2,40 %, Draegerwerk +1,84 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,75 %, Sartorius Vz. -1,29 %, 1&1 -0,70 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.509,21 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: Siemens Energy +1,92 %, Wolters Kluwer +1,25 %, Deutsche Telekom +0,56 %

Flop-Werte: Enel -1,88 %, Infineon Technologies -1,75 %, BNP Paribas (A) -1,72 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 4.720,73 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: DO & CO +0,99 %, OMV +0,95 %, STRABAG +0,71 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,37 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,01 %, BAWAG Group -0,91 %

Der SMI steht bei 12.496,14 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Nestle +0,63 %, Geberit -0,22 %, Sika -0,22 %

Flop-Werte: Givaudan -1,15 %, Swiss Re -1,09 %, Partners Group Holding -1,00 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.918,72 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +0,35 %, DANONE +0,34 %, LEGRAND +0,22 %

Flop-Werte: Kering -3,96 %, ENGIE -1,83 %, BNP Paribas (A) -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.672,74 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,78 %, SSAB Registered (A) +0,46 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,07 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,75 %, Nordea Bank Abp -1,11 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,01 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.990,00 PKT und gewinnt bisher +1,84 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,34 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,30 %, Public Power +0,96 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,61 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,43 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,38 %