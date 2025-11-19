Bund startet Initiative für bessere Long-Covid-Versorgung

BERLIN (dpa-AFX) - Mit mehr Forschung und besserer Versorgung soll Langzeiterkrankten der Corona-Pandemie geholfen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) haben dazu eine Initiative ins Leben gerufen. Für das Projekt gegen "postinfektiöse Erkrankungen" sollen zehn Jahre lang 50 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.

Symptome von Long Covid sind eine starke Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg. Noch gibt es kein Medikament gegen diese Krankheit.