    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund startet Initiative für bessere Long-Covid-Versorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • Initiative für Langzeiterkrankte nach Corona gestartet
    • 50 Millionen Euro jährlich für 10 Jahre eingeplant
    • Ziel: bessere Versorgung und Forschung zu Long Covid

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit mehr Forschung und besserer Versorgung soll Langzeiterkrankten der Corona-Pandemie geholfen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) haben dazu eine Initiative ins Leben gerufen. Für das Projekt gegen "postinfektiöse Erkrankungen" sollen zehn Jahre lang 50 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.

    Symptome von Long Covid sind eine starke Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg. Noch gibt es kein Medikament gegen diese Krankheit.

    Es gehe darum, den erkrankten Menschen zu helfen, sagte Ministerin Warken am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin: "In ihrem Alltag zu helfen, sie zu unterstützen, Ärzte mehr zu sensibilisieren und auch schon jetzt dort, wo es geht, Medikamente zuzulassen, die es für andere Krankheiten schon gibt."

    Ziel sei es, Ärzte und Forscher an einen Tisch zu bringen, sagte Warken. In der Versorgung sollen mehr Ambulanzen geschaffen werden, "wo schnell und wohnortnah Hilfe geleistet werden kann"./brd/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bund startet Initiative für bessere Long-Covid-Versorgung Mit mehr Forschung und besserer Versorgung soll Langzeiterkrankten der Corona-Pandemie geholfen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) haben dazu eine Initiative ins Leben gerufen. Für das …