Earnings-Bombe bei Nvidia – 10 Billionen US-Dollar KI-Wetten könnten implodieren

Trotz seiner Rolle als wertvollster börsennotierter Konzern der Welt hat Nvidia in den vergangenen drei Monaten gegenüber anderen Halbleiterwerten Underperformance gezeigt. JPMorgan sieht darin jedoch eine Einstiegschance. Die Bank rechnet mit einem deutlichen Gewinnsprung und einem klaren Hinweis darauf, dass Nvidia und seine Lieferkette ausreichend Kapazitäten besitzen, um die anhaltend hohe KI-Nachfrage zu bedienen. Das könne "einen Aufholprozess in Gang setzen, der die Aktie wieder in Richtung ihrer Allzeithochs steigen lässt".

Nvidia steht vor einem der bedeutendsten Ereignisse des Jahres: Die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss erwartet werden, könnten laut Optionsmarkt eine Marktwertschwankung von rund 320 Milliarden US-Dollar auslösen – mehr als jeder Earnings-Move in der Unternehmensgeschichte. Die implizite Bewegung liegt bei etwa 7 Prozent in beide Richtungen, womit die Prognose über dem Rekordanstieg von 276 Milliarden US-Dollar im Februar 2024 läge.

Bram Kaplan, Leiter der US-Derivatestrategie bei JPMorgan, empfiehlt deshalb einen kurzfristigen Call-Spread: "Wir bevorzugen den Besitz von Call-Spreads, da ein starkes Ergebnis und eine positive Prognose von Nvidia sowie positive Kommentare zur Lieferlage die jüngste Underperformance des Sektors ausgleichen und Nvidia über seinen historischen Durchschnitt treiben könnten." Konkret sollen Calls mit Strike 197,50 US-Dollar gekauft und gleichzeitig Calls mit Strike 207,50 US-Dollar verkauft werden, beide mit Verfall am Freitag. Die Break-even-Marke liegt bei rund 199,30 US-Dollar; der maximale Gewinn entspricht etwa 550 Prozent der eingesetzten Prämie.

Die Bedeutung der Zahlen reicht weit über Nvidia hinaus. Mit einem Indexgewicht von etwa 8 Prozent gilt der Konzern als zentraler Treiber der KI-Rallye. "Die Auswirkungen von Nvidia gehen weit über die Kursschwankungen hinaus", sagte Chris Murphy von Susquehanna. Die Ergebnisse würden definieren, "ob wir uns in der nächsten Expansionsphase befinden oder in eine Konsolidierungsphase eintreten". Besonders die Aussagen zu Nachfrage, Margen, Lieferketten und Investitionsplänen könnten die Stimmung in Halbleitern, Hyperscalern und der gesamten KI-Infrastruktur prägen – und damit Trades im Wert von bis zu 10 Billionen US-Dollar beeinflussen.

Gleichzeitig sind die Erwartungen hoch, während die Aktie zuletzt korrigierte: Nvidia liegt etwa 10 Prozent unter dem Rekordhoch vom Oktober, belastet unter anderem durch Verkäufe prominenter Investoren wie SoftBank und Peter Thiel. Analysten betonen, dass jede Andeutung einer Abkühlung der KI-Nachfrage die Rallye bremsen könnte. "Die Ergebnisse werden wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auf die Unternehmensinvestitionen und die Ausgabenentwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz haben", sagte Jason Pride von Glenmede

