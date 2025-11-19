DroneShield: US-Chef geht sofort – Aktie bricht brutal ein

Der plötzliche Weggang des US-Chefs trifft das Unternehmen dort, wo es strategisch am stärksten wachsen wollte. Die USA gelten als wichtigster Markt, eine eigene Produktionsstätte war in Planung. Der Wegfall der Führung im zentralen Geschäftsbereich wirft nun akute Fragen nach operativer Stabilität und internen Problemen auf.

DroneShield rutscht nach einem erneuten Schock tief in die Krise. Der US-CEO Matt McCrann, seit 2019 im Unternehmen und seit 2022 Leiter des amerikanischen Geschäfts, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Nachricht kam ohne Vorwarnung, ohne Übergangsphase und ließ die Aktie am Mittwoch um rund 20 Prozent einbrechen. Auf Sicht der vergangenen drei Monate hat die Aktie mehr als 41 Prozent eingebüßt, davon über 39 Prozent allein in der vergangenen Handelswoche.

Der Rücktritt erfolgt zudem nach einer Serie von Ereignissen, die das Vertrauen institutioneller Anleger bereits massiv erschüttert hatten. Besonders schwer wog ein Insider-Verkauf in Höhe von fast 70 Millionen Australischen Dollar (AUD): CEO Oleg Vornik veräußerte rund 14,8 Millionen Aktien im Wert von knapp 50 Millionen AUD, begleitet von Verkäufen des Chairmans Peter James und von Director Jethro Marks. Viele Investoren interpretierten dies als Zeichen schwindenden Vertrauens in die eigene Strategie – ein kritisches Signal bei einem Unternehmen, das stark von zukünftigen Wachstumsstorys lebt.

Hinzu kam eine peinliche Verwaltungs- und Kommunikationspanne: DroneShield musste eine vermeintlich neue US-Regierungsbestellung über 7,6 Millionen US-Dollar korrigieren. Es handelte sich nicht um einen frischen Auftrag, sondern um eine falsch deklarierte Neuauflage eines bestehenden Vertrags. Laut Australian Financial Review warnte Hausbroker Bell Potter, die Kombination aus Managementfehlern und massiver Insider-Verkäufe habe das institutionelle Interesse "erstickt".

Operativ bleibt die Lage ebenfalls angespannt. Zwar befeuerte die geopolitische Diskussion über eine mögliche "Osteuropa-Drohnenwall" die Erwartungen und trieb den Kurs Ende September kurzfristig um fast 70 Prozent nach oben, doch DroneShield ist derzeit nicht in der Lage, die Nachfrage voll zu bedienen. Die Realität begrenzter Kapazitäten führte bereits Mitte Oktober zu Gewinnmitnahmen und einer Korrektur von rund 30 Prozent.

Zusätzlichen Druck erzeugten Kapitalmaßnahmen: Die Ausgabe von rund 31 Millionen neuen Aktien verursachte eine Verwässerung und einen Tagesverlust von rund 8 Prozent. Bereits im August hatte das Unternehmen 104 Millionen Aktien platziert – ebenfalls kursbelastend.

Mit dem Wegfall des US-CEO kulminiert nun eine Entwicklung, die seit Wochen brodelt: eine Führungslücke im wichtigsten Markt, Vertrauensverlust im Management und zunehmende Skepsis institutioneller Investoren. DroneShield steht vor der schwierigsten Phase seit dem Höhenflug im September.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





