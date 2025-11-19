Januar bis September 2025
China wichtigster Handelspartner Deutschlands
WIESBADEN (ots) -
- Deutscher Außenhandel mit China betrug 185,9 Milliarden Euro (+0,6 %);
Rückgang im Handel mit den USA um 3,9 % auf 184,7 Milliarden Euro
- Stärkerer Rückgang bei deutschen Exporten nach China (-12,3 %) als in die
Vereinigten Staaten (-7,8 %)
- Anstieg der Importe aus China (+8,5 %) und aus den Vereinigten Staaten (+2,5
%)
Mit einem Außenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September
2025 hat die Volksrepublik China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigster
Handelspartner Deutschlands abgelöst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, wurde mit den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum ein
Außenhandelsumsatz (Summe der Exporte und Importe) in Höhe von 184,7 Milliarden
erreicht. Der Außenhandelsumsatz mit China stieg dabei von Januar bis September
2025 leicht um 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an, während der Umsatz mit
den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum um 3,9 % zurückging. China war
bereits von 2016 bis 2023 Deutschlands wichtigster Handelspartner und wurde im
Jahr 2024 durch die Vereinigten Staaten vom ersten Platz verdrängt.
Januar bis September 2025: Deutsche Exporte nach China gehen stärker zurück
(-12,3 %) als in die Vereinigten Staaten (-7,8 %)
Im Zeitraum von Januar bis September 2025 sanken die Exporte Deutschlands in die
Volksrepublik China mit -12,3 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum
stärker als die Exporte in die Vereinigten Staaten, die nur um 7,8 %
zurückgingen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wurden nach China Waren
im Wert von 61,4 Milliarden Euro exportiert, in die Vereinigten Staaten gingen
Waren im Wert von 112,7 Milliarden Euro. Damit waren die Vereinigten Staaten
weiterhin wichtigstes Empfängerland deutscher Waren - wie bereits seit 2015.
China lag in der Rangliste der wichtigsten deutschen Exportländer auf Rang 6.
Importe aus China um 8,5 % gestiegen, aus den Vereinigten Staaten um 2,5 %
Während die Exporte Deutschlands nach China und in die Vereinigten Staaten von
Januar bis September 2025 im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres
2024 zurückgingen, stiegen die deutschen Importe aus beiden Staaten an. Aus
China wurden 8,5 % mehr Waren importiert als im Vergleichszeitraum Januar bis
September 2024, die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 2,8 %. Die
Volksrepublik China war dadurch mit Importen in Höhe von 124,5 Milliarden Euro
mit weitem Abstand vor den Niederlanden (73,5 Milliarden Euro) für Deutschland
das wichtigste Lieferland. Die Vereinigten Staaten belegten von Januar bis
September 2025 mit Importen in Höhe von 71,9 Milliarden Euro Rang 3 in der
zurück
