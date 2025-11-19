China wichtigster Handelspartner Deutschlands

WIESBADEN (ots) -



- Deutscher Außenhandel mit China betrug 185,9 Milliarden Euro (+0,6 %);

Rückgang im Handel mit den USA um 3,9 % auf 184,7 Milliarden Euro

- Stärkerer Rückgang bei deutschen Exporten nach China (-12,3 %) als in die

Vereinigten Staaten (-7,8 %)

- Anstieg der Importe aus China (+8,5 %) und aus den Vereinigten Staaten (+2,5

%)



- Kraftfahrzeugexporte nach China und in die Vereinigten Staaten gehen starkzurückMit einem Außenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September2025 hat die Volksrepublik China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigsterHandelspartner Deutschlands abgelöst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, wurde mit den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum einAußenhandelsumsatz (Summe der Exporte und Importe) in Höhe von 184,7 Milliardenerreicht. Der Außenhandelsumsatz mit China stieg dabei von Januar bis September2025 leicht um 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an, während der Umsatz mitden Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum um 3,9 % zurückging. China warbereits von 2016 bis 2023 Deutschlands wichtigster Handelspartner und wurde imJahr 2024 durch die Vereinigten Staaten vom ersten Platz verdrängt.Januar bis September 2025: Deutsche Exporte nach China gehen stärker zurück(-12,3 %) als in die Vereinigten Staaten (-7,8 %)Im Zeitraum von Januar bis September 2025 sanken die Exporte Deutschlands in dieVolksrepublik China mit -12,3 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraumstärker als die Exporte in die Vereinigten Staaten, die nur um 7,8 %zurückgingen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wurden nach China Warenim Wert von 61,4 Milliarden Euro exportiert, in die Vereinigten Staaten gingenWaren im Wert von 112,7 Milliarden Euro. Damit waren die Vereinigten Staatenweiterhin wichtigstes Empfängerland deutscher Waren - wie bereits seit 2015.China lag in der Rangliste der wichtigsten deutschen Exportländer auf Rang 6.Importe aus China um 8,5 % gestiegen, aus den Vereinigten Staaten um 2,5 %Während die Exporte Deutschlands nach China und in die Vereinigten Staaten vonJanuar bis September 2025 im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres2024 zurückgingen, stiegen die deutschen Importe aus beiden Staaten an. AusChina wurden 8,5 % mehr Waren importiert als im Vergleichszeitraum Januar bisSeptember 2024, die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 2,8 %. DieVolksrepublik China war dadurch mit Importen in Höhe von 124,5 Milliarden Euromit weitem Abstand vor den Niederlanden (73,5 Milliarden Euro) für Deutschlanddas wichtigste Lieferland. Die Vereinigten Staaten belegten von Januar bisSeptember 2025 mit Importen in Höhe von 71,9 Milliarden Euro Rang 3 in der