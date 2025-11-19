Unternehmen verlagern zwischen 2021 und 2023 netto 50 800 Stellen ins Ausland

WIESBADEN (ots) -- Rund 1 300 Unternehmen in Deutschland mit 50 und mehr tätigen Personen habenzwischen 2021 und 2023 Unternehmensfunktionen ins Ausland verlagert- Motiv für Verlagerung meist Kostenvorteile, aber auch Fachkräftemangel imInland- Insgesamt waren 59 % der Unternehmen mit 50 und mehr tätigen Personen im Jahr2023 in globale Wertschöpfungsketten eingebundenZwischen 2021 und 2023 haben rund 1 300 Unternehmen ab einer Größe von 50tätigen Personen teilweise oder vollständig Unternehmensfunktionen vonDeutschland ins Ausland verlagert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, waren das 2,2 % aller im Jahr 2023 in Deutschland ansässigenUnternehmen dieser Größe. Durch die Verlagerungen wurden nach Angaben derUnternehmen 71 100 Stellen in Deutschland abgebaut, aber auch 20 300 Stellen neugeschaffen, etwa infolge von Umschichtungen in andere Unternehmensfunktionenoder Neueinstellungen infolge von erzielten Kosteneinsparungen. Somit gingen inden Jahren von 2021 bis 2023 durch die Verlagerung von Unternehmensfunktionenins Ausland netto rund 50 800 Stellen in Deutschland verloren. Sowohl derStellenabbau als auch der Stellenzuwachs betrifft am stärksten dieUnternehmensfunktion "Produktion von Waren". Hier sind 26 100 Stellen abgebautworden und 5 000 Stellen neu entstanden, was einem Netto-Stellenabbau von 21 100Stellen entspricht. Insgesamt waren 34 600 oder 59 % der Unternehmen mitmindestens 50 tätigen Personen im Jahr 2023 in globale Wertschöpfungsketteneingebunden, in deren Rahmen sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Auslandbezogen oder dorthin geliefert haben. Die Zahlen stammen aus der neuen Statistikzu globalen Wertschöpfungsketten, für die nun erstmals Ergebnisse vorliegen.Die Mehrheit der Unternehmen verlagert innerhalb der EUDie meisten verlagernden Unternehmen wählten Zielorte innerhalb der EuropäischenUnion (EU), dorthin verlagerten 900 Unternehmen. In Staaten außerhalb der EUverlagerten 700 der befragten Unternehmen.Knapp drei Viertel der verlagernden Unternehmen wollen Lohnkosten verringernBei den Unternehmen war bei knapp drei Viertel (74 %) die Verringerung derLohnkosten eine Motivation für die Verlagerung von Unternehmensfunktionen insAusland. Bei 62 % führte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung zurVerlagerung. Andere Kostenvorteile (ohne Lohnkosten) wurden von 59 % derUnternehmen als Motivation genannt und ein Mangel an Fachkräften im Inland von38 % der Unternehmen.Als Hindernisse oder Bedenken bei der Verlagerung ins Ausland wurden von denUnternehmen hauptsächlich genannt (in absteigender Reihenfolge): rechtliche oder