Unternehmen verlagern zwischen 2021 und 2023 netto 50 800 Stellen ins Ausland
WIESBADEN (ots) -
- Rund 1 300 Unternehmen in Deutschland mit 50 und mehr tätigen Personen haben
zwischen 2021 und 2023 Unternehmensfunktionen ins Ausland verlagert
- Motiv für Verlagerung meist Kostenvorteile, aber auch Fachkräftemangel im
Inland
- Insgesamt waren 59 % der Unternehmen mit 50 und mehr tätigen Personen im Jahr
2023 in globale Wertschöpfungsketten eingebunden
Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1 300 Unternehmen ab einer Größe von 50
tätigen Personen teilweise oder vollständig Unternehmensfunktionen von
Deutschland ins Ausland verlagert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, waren das 2,2 % aller im Jahr 2023 in Deutschland ansässigen
Unternehmen dieser Größe. Durch die Verlagerungen wurden nach Angaben der
Unternehmen 71 100 Stellen in Deutschland abgebaut, aber auch 20 300 Stellen neu
geschaffen, etwa infolge von Umschichtungen in andere Unternehmensfunktionen
oder Neueinstellungen infolge von erzielten Kosteneinsparungen. Somit gingen in
den Jahren von 2021 bis 2023 durch die Verlagerung von Unternehmensfunktionen
ins Ausland netto rund 50 800 Stellen in Deutschland verloren. Sowohl der
Stellenabbau als auch der Stellenzuwachs betrifft am stärksten die
Unternehmensfunktion "Produktion von Waren". Hier sind 26 100 Stellen abgebaut
worden und 5 000 Stellen neu entstanden, was einem Netto-Stellenabbau von 21 100
Stellen entspricht. Insgesamt waren 34 600 oder 59 % der Unternehmen mit
mindestens 50 tätigen Personen im Jahr 2023 in globale Wertschöpfungsketten
eingebunden, in deren Rahmen sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland
bezogen oder dorthin geliefert haben. Die Zahlen stammen aus der neuen Statistik
zu globalen Wertschöpfungsketten, für die nun erstmals Ergebnisse vorliegen.
Die Mehrheit der Unternehmen verlagert innerhalb der EU
Die meisten verlagernden Unternehmen wählten Zielorte innerhalb der Europäischen
Union (EU), dorthin verlagerten 900 Unternehmen. In Staaten außerhalb der EU
verlagerten 700 der befragten Unternehmen.
Knapp drei Viertel der verlagernden Unternehmen wollen Lohnkosten verringern
Bei den Unternehmen war bei knapp drei Viertel (74 %) die Verringerung der
Lohnkosten eine Motivation für die Verlagerung von Unternehmensfunktionen ins
Ausland. Bei 62 % führte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung zur
Verlagerung. Andere Kostenvorteile (ohne Lohnkosten) wurden von 59 % der
Unternehmen als Motivation genannt und ein Mangel an Fachkräften im Inland von
38 % der Unternehmen.
Als Hindernisse oder Bedenken bei der Verlagerung ins Ausland wurden von den
Unternehmen hauptsächlich genannt (in absteigender Reihenfolge): rechtliche oder
