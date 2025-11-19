    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Unternehmen verlagern zwischen 2021 und 2023 netto 50 800 Stellen ins Ausland

    WIESBADEN (ots) -

    - Rund 1 300 Unternehmen in Deutschland mit 50 und mehr tätigen Personen haben
    zwischen 2021 und 2023 Unternehmensfunktionen ins Ausland verlagert
    - Motiv für Verlagerung meist Kostenvorteile, aber auch Fachkräftemangel im
    Inland
    - Insgesamt waren 59 % der Unternehmen mit 50 und mehr tätigen Personen im Jahr
    2023 in globale Wertschöpfungsketten eingebunden

    Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1 300 Unternehmen ab einer Größe von 50
    tätigen Personen teilweise oder vollständig Unternehmensfunktionen von
    Deutschland ins Ausland verlagert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt, waren das 2,2 % aller im Jahr 2023 in Deutschland ansässigen
    Unternehmen dieser Größe. Durch die Verlagerungen wurden nach Angaben der
    Unternehmen 71 100 Stellen in Deutschland abgebaut, aber auch 20 300 Stellen neu
    geschaffen, etwa infolge von Umschichtungen in andere Unternehmensfunktionen
    oder Neueinstellungen infolge von erzielten Kosteneinsparungen. Somit gingen in
    den Jahren von 2021 bis 2023 durch die Verlagerung von Unternehmensfunktionen
    ins Ausland netto rund 50 800 Stellen in Deutschland verloren. Sowohl der
    Stellenabbau als auch der Stellenzuwachs betrifft am stärksten die
    Unternehmensfunktion "Produktion von Waren". Hier sind 26 100 Stellen abgebaut
    worden und 5 000 Stellen neu entstanden, was einem Netto-Stellenabbau von 21 100
    Stellen entspricht. Insgesamt waren 34 600 oder 59 % der Unternehmen mit
    mindestens 50 tätigen Personen im Jahr 2023 in globale Wertschöpfungsketten
    eingebunden, in deren Rahmen sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland
    bezogen oder dorthin geliefert haben. Die Zahlen stammen aus der neuen Statistik
    zu globalen Wertschöpfungsketten, für die nun erstmals Ergebnisse vorliegen.

    Die Mehrheit der Unternehmen verlagert innerhalb der EU

    Die meisten verlagernden Unternehmen wählten Zielorte innerhalb der Europäischen
    Union (EU), dorthin verlagerten 900 Unternehmen. In Staaten außerhalb der EU
    verlagerten 700 der befragten Unternehmen.

    Knapp drei Viertel der verlagernden Unternehmen wollen Lohnkosten verringern

    Bei den Unternehmen war bei knapp drei Viertel (74 %) die Verringerung der
    Lohnkosten eine Motivation für die Verlagerung von Unternehmensfunktionen ins
    Ausland. Bei 62 % führte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung zur
    Verlagerung. Andere Kostenvorteile (ohne Lohnkosten) wurden von 59 % der
    Unternehmen als Motivation genannt und ein Mangel an Fachkräften im Inland von
    38 % der Unternehmen.

    Als Hindernisse oder Bedenken bei der Verlagerung ins Ausland wurden von den
    Unternehmen hauptsächlich genannt (in absteigender Reihenfolge): rechtliche oder
    Seite 1 von 2 



