Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September 2025
+0,6 % zum Vormonat
WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, September 2025
+0,6 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)
+4,1 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands
+0,6 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)
+4,1 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands
7,9 Monate
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September
2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % gestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 4,1 %.
Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2025 gegenüber dem
Vormonat ist auf Anstiege in Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
(saison- und kalenderbereinigt +2,4 %), Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,8 %)
und in der Automobilindustrie (+0,7 %) zurückzuführen.
Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2025 gegenüber August
2025 um 0,3 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,9 %.
Im gewichtigen Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragsbestand zum
Vormonat August 2025 um 0,4 %. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg
er um 1,7 %, bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,1 %.
Reichweite des Auftragsbestands konstant bei 7,9 Monaten
Im September 2025 blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum
Vormonat August 2025 unverändert bei 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von
Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den
Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von
Konsumgütern bei 3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem
Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die
vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt
sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte
Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.
Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des
Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben
und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem
preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das
durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet
und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und
Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der
Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird
der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten
Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.
In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.
Weitere Informationen:
Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des
Auftragsbestandes).
Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige
sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Konjunkturindizes, Saisonbereinigung
Telefon: +49 611 75 2806
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6161444
OTS: Statistisches Bundesamt
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September
2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % gestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 4,1 %.
Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2025 gegenüber dem
Vormonat ist auf Anstiege in Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
(saison- und kalenderbereinigt +2,4 %), Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,8 %)
und in der Automobilindustrie (+0,7 %) zurückzuführen.
Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2025 gegenüber August
2025 um 0,3 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,9 %.
Im gewichtigen Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragsbestand zum
Vormonat August 2025 um 0,4 %. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg
er um 1,7 %, bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,1 %.
Reichweite des Auftragsbestands konstant bei 7,9 Monaten
Im September 2025 blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum
Vormonat August 2025 unverändert bei 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von
Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den
Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von
Konsumgütern bei 3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem
Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die
vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt
sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte
Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.
Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des
Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben
und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem
preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das
durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet
und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und
Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der
Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird
der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten
Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.
In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.
Weitere Informationen:
Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des
Auftragsbestandes).
Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige
sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Konjunkturindizes, Saisonbereinigung
Telefon: +49 611 75 2806
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6161444
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen