+0,6 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, September 2025



+0,6 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+4,1 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





7,9 Monate



Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September

2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % gestiegen. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 stieg der Auftragsbestand

kalenderbereinigt um 4,1 %.



Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2025 gegenüber dem

Vormonat ist auf Anstiege in Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

(saison- und kalenderbereinigt +2,4 %), Herstellung von

Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,8 %)

und in der Automobilindustrie (+0,7 %) zurückzuführen.



Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2025 gegenüber August

2025 um 0,3 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,9 %.



Im gewichtigen Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragsbestand zum

Vormonat August 2025 um 0,4 %. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg

er um 1,7 %, bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,1 %.



Reichweite des Auftragsbestands konstant bei 7,9 Monaten



Im September 2025 blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum

Vormonat August 2025 unverändert bei 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von

Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den

Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von

Konsumgütern bei 3,6 Monaten.



Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem

Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die

vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem

Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im

betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt

sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte

Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von

saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.



Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des

Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben

und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem

preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das

durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet

und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und

Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der

Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der

Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird

der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten

Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.



In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres

Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der

"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht

dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes

Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.



Weitere Informationen:



Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen

werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des

Auftragsbestandes).



Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige

sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



