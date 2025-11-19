Sto SE: Umsatzrückgang um 1,5 % in 2025!
Die Sto SE & Co. KGaA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 %, während das Konzernergebnis stabil blieb. Die Belegschaft wurde um 212 reduziert. Die Prognose für 2025 bestätigt einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR und ein EBIT zwischen 51 und 71 Mio. EUR. Während der Umsatz in Westeuropa um 2,2 % sank, stieg er in Nord-/Osteuropa um 2,3 %. Investitionen in Höhe von 29,9 Mio. EUR flossen in einen neuen Standort in Metzingen und die Einführung von SAP S/4HANA.
- Umsatz der Sto SE & Co. KGaA in den ersten neun Monaten 2025 um 1,5 % unter Vorjahr
- Konzern-Ergebnis per September etwa auf Niveau des Vorjahreszeitraums
- Belegschaft um 212 auf 5.575 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkleinert
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Konzernumsatz von 1,57 Mrd. EUR und EBIT zwischen 51 Mio. EUR und 71 Mio. EUR erwartet
- Umsatz im Segment Westeuropa verringerte sich um 2,2 %, während im Segment Nord-/Osteuropa ein Anstieg um 2,3 % verzeichnet wurde
- Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte betrugen 29,9 Mio. EUR, einschließlich eines neuen Standorts in Metzingen und der Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA
Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 115,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im Plus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 115,40EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.882,52PKT (+0,49 %).
