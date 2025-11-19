125 0 Kommentare Sto SE: Umsatzrückgang um 1,5 % in 2025!

Die Sto SE & Co. KGaA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 %, während das Konzernergebnis stabil blieb. Die Belegschaft wurde um 212 reduziert. Die Prognose für 2025 bestätigt einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR und ein EBIT zwischen 51 und 71 Mio. EUR. Während der Umsatz in Westeuropa um 2,2 % sank, stieg er in Nord-/Osteuropa um 2,3 %. Investitionen in Höhe von 29,9 Mio. EUR flossen in einen neuen Standort in Metzingen und die Einführung von SAP S/4HANA.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

